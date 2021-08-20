Почему Зеленский взъелся на Кличко

После выдавливания мэров Харькова и Одессы, странного убийства главы администрации Кривого Рога, похоже, пришел черёд и обладателя многочисленных боксёрских поясов, киевского мэра Виталия Кличко. И Владимира Зеленского в чём-то даже можно понять. По данным украинского центра «Социальный мониторинг», 40% респондентов выступают за досрочные перевыборы главы государства, а личный рейтинг самого Зеленского колеблется на отметке около 20%. Поневоле начнёшь всеми силами компрометировать потенциальных конкурентов и просто сильные фигуры на политической шахматной доске Украины.

Сам Кличко отчаянно сигнализирует о своём сложном положении группам поддержки, сообщая в Telegram-канале, что постоянные обыски в органах городского самоуправления просто парализуют их работу. Но, видимо, уже вывешенные «красные флажки» видит ясно. Так что же в реальности происходит?

Виталий Кличко Vitaliy.Klychko/facebook.com

С одной стороны, конечно, Кличко — известный златоуст, накопивший уже целые сборники своих «кличкизмов». В анналы вошёл его призыв «готовится к земле» или откровение о том, что в завтрашний день «могут смотреть не только лишь все». Но в украинской столице он выбрал роль простого медиатора различных групп «попильщиков» городского бюджета. Кличко как бы устраивает всех причастных к большой столичной политике. А потому каких-то медийных атак на него прежде замечено не было. Притом, что Кличко, проведший большую часть жизни в Германии, мало отвечает нынешним критериям «щирого украинца». А потому куда чаще предпочитает говорить по-русски.

Но долгое время за его спиной была реальная, никем не оспариваемая сила. Германия и неизменная канцлер Ангела Меркель. Собственно, особая немецкая поддержка фигуры бывшего чемпиона стала заметна еще в месяцы майданого сидения, когда Кличко вышел на трибуны вместе с рядом других активных деятелей переворота. На президента он явно не тянул, но партию «Удар» ему помогли собрать, а потом избраться киевским головой. Тогда его фигура стала гирькой в балансе влияния на украинскую ситуацию различных западных акторов.

Но балансы, особенно политические, — вещь не слишком устойчивая. Тем более, что ныне Германия на украинском политическом поле не в чести. Самостийщики затаили на «дойчланд» кровную обиду за активную поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2», лишающего Украину части доходов от российского транзита. К тому же Меркель доживает последние недели на своём посту, а будет ли дело до отставного боксёра её преемнику — большой вопрос. На всякий случай мэра-боксёра даже волюнтаристски лишили возможности встретить фрау Меркель в аэропорту Киева. И переговорить на ходу.

Так или иначе решение об отставке киевского мэра, как полагают, может быть принято срочно собранной Радой в нарушение общепринятых норм и регламентов. Зеленский зачищает политическое поле, хотя его противостояние с Кличко напоминает поединок Давида и Голиафа. Одновременно сокращая зону немецкого влияния на украинскую ситуацию, Зеленский как бы делает дополнительный жест в адрес Вашингтона, куда вскоре и отправится засвидетельствовать свою полную лояльность.

Владимир Зеленский zelenskiy95/facebook.com

Но у Вашингтона есть в запасе в нетерпении бьющий копытом Петро Порошенко, который вполне может объединиться с Кличко в крайне опасный для «Слуги народа» альянс. Так что картина паучьего поединка в банке только осложнится.

А нам остаётся ждать, в каких выражениях охарактеризует очередной поворот украинкой политики сам златоуст.