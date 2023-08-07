Почему Зеленский ничего не добился на переговорах в Саудовской Аравии Ситуация на Украине стала не единственной и не главной на конференции в Джидде

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

В Саудовской Аравии завершилась странная конференция по урегулированию конфликта на Украине без нашего участия. Изначально она не имела никакого смысла, кроме желания ряда стран продемонстрировать приобщение к проблемам большой политики. Но, как мы и предсказывали, прибывшие в Джидду советники и дипломаты решали свои далекие от интересов Киева проблемы.

Украину оставили наедине с планом Зеленского

Пожалуй, главным результатом заседаний, по итогам которых не оглашено ни одного общего документа, стало превращение самого процветающего города СА Джидды в перспективную площадку для международных переговоров и многосторонних консультаций. Дальнейшие контакты в развитие выраженных на прошедших переговорах сильно разнящихся позиций также могут осуществляться в этом же городе. И в целом сервис принимающей стороны оказался на высоте. И это настоящий дипломатический поворот на Восток.

Между тем украинцам, поселившимся в отеле буквально между делегациями Англии и США, такой откровенный присмотр вышел боком. Собравшиеся покровительственно похлопывали делегацию Незалежной по плечу и ритуально поддерживали принцип территориальной целостности. На практике же никто не стал рассматривать давно всем известный «мирный план Зеленского», от пропаганды и продвижения которого и Киеву на ходу пришлось отказаться.

Гораздо важнее был некий сложившийся консенсус, что конфликт в Европе не только затрагивает Старый Свет, но и отражается на уровне глобальных проблем, связанных с продовольственной безопасностью, стабильной энергетикой. Просто еще один шаг для признания необходимости перестройки всей системы международных отношений. В Джидде же прибывшие туда китайцы усиленно распространяли брошюру с собственным мирным планом. Свой план урегулирования огласила и Саудовская Аравия, который уже, как утверждают, доведен до Кремля. А украинцам подсластили пилюлю, намекнув на возможность ускоренного вступления в ЕС в обмен на проведение в стране референдума о судьбе де-факто утраченных территорий.

Впрочем, это не значит, что Киев всерьез воспримет такие идеи. Недаром, видимо, украинские паблики сообщают, что глава президентского офиса Андрей Ермак, которого за глаза называют реальным правителем, недоволен деятельностью МИД и ищет замену министру Кулебе.

Каждый поговорил о своем

На полях же конференции, как и ожидалось, шла обычная рутинная работа. Китайский дипломат Ли Хуэй провел встречу с прилетевшим в СА советником президента США по безопасности Джейком Салливаном и заместительницей госсекретаря Викторией Нуланд. Но в центре обсуждений, как сообщают, был не Киев, а Тайвань и весь комплекс проблем, связанных с нагнетаемой Штатами ситуацией вкруг статуса острова. А все удивлялись, зачем в Джидду поспешил представитель Китая. Однако Великобритании в контактах с китайской делегацией было отказано. Не исключено, еще и потому, что британцы привезли главу внешней разведки МI6.

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джейк Салливан

Но британцы много общались на полях с бразильцами и аргентинцами, обсуждая чисто торгово-экономические вопросы. Активны в кулуарах были и индусы, которые нынче в большой политике просто как просватанные невесты. Нарасхват.

Словом, все приехавшие в Джидду на словах ради продвижения процесса миротворчества параллельно активно занимались своими делами. Собственно, этим во многом и объяснялось широкое представительство и Запада, и Юга. Государства освоили новую переговорную площадку и, судя по всему, остались довольны.

Запад играет в прежние игры

Конечно, не все так безоблачно. Идея вести обсуждение ситуации на Украине без участия России, без сомнения, западная. Притом что и грабли те же: накануне начала СВО российские интересы безопасности были грубо проигнорированы. Теперь опять делается попытка втянуть в орбиту западного подхода максимальное число нейтральных стран, дабы количество позволило бы достичь нового политического качества: воздействовать демонстрацией массовки на остальной мир, который с видимым напряжением и беспокойством за собственные экономические и военные перспективы ждет развязки практически глобального конфликта. Как тут не вспомнить о приеме, известном как «окно Овертона».

Но все будет решаться не в кулуарах и не на полях конференций, а на поле боя. Ведь еще год назад, когда Зеленский обещал «освободить оккупированные территории за три — шесть недель», никто о таких переговорах о переговорах на Западе и не помышлял.