Почему закрыли популярное шоу Top Gear: что стало с ведущими BBC сообщила о закрытии популярного автошоу Top Gear

Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джереми Кларксон (слева)

Британская компания BBC объявила о закрытии знаменитого автошоу Top Gear. Почему передачу перестали снимать и как сложилась судьба ведущих?

Что заявили в BBC

Как сообщается на сайте передачи, в ближайшее время BBC не планирует возвращаться к производству сериала, решив взять длительную паузу.

«Производство телепередачи Top Gear TV не будет продолжено в обозримом будущем. Мы знаем, что прекращение показа разочарует фанатов, но это правильный поступок», — отмечается в сообщении.

Почему закрыли Top Gear

Как пишет газета The New York Times, закрытие программы может быть связано с ДТП, в которое попал один из ведущих Top Gear Фредди Флинтофф во время съемок шоу в декабре 2022 года. В результате происшествия он получил тяжелые травмы.

Фото: Ferdaus Shamim/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Фредди Флинтофф

После аварии BBC в марте 2023 года приостановил производство 34-го сезона Top Gear. Затем была проведена проверка шоу на безопасность и гигиену труда, однако ее результаты не были опубликованы, добавила NYT.

О какой аварии идет речь

Ведущий Top Gear Фредди Флинтофф попал в больницу в декабре 2022 года после аварии на съемках очередного эпизода программы, сообщало издание The Guardian.

Инцидент произошел на гоночном треке «Дансфолд Парк» на юге Англии, в графстве Суррей.

«Фредди был ранен в результате несчастного случая на тестовом треке Top Gear, и медики съемочной группы немедленно прибыли на место происшествия», — писал The Guardian со ссылкой на представителя BBC.

В результате Флинтофф получил черепно-мозговую травму. После этого BBC выплатила артисту около 9 млн фунтов, приостановив производство телепередачи. СМИ сообщали об уходе Флинтоффа из шоу.

С какого года выходил Top Gear и как сложилась судьба других экс-ведущих

Первые выпуски Top Gear вышли в 1977 году. Это была передача в формате тележурнала, который в течение долгого времени не менялся.

В 2002 году произошел перезапуск цикла, в результате которого появился современный Top Gear — с юмором и фирменными тестами. Передачу стали вести Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд, Джейсон Доу и «суперсекретный» водитель-испытатель по прозвищу Стиг. Во втором сезоне Джейсона Доу заменил Джеймс Мэй.

В 2015 году BBC уволила Кларксона — вместе с ним ушли его соведущие и продюсер Энди Уилман. Сейчас они ведут другую автопередачу — The Grand Tour на телеканале Amazоn.

За что уволили Джереми Кларксона

BBC уволила Кларксона по итогам рассмотрения дисциплинарной комиссией инцидента с рукоприкладством, в центре которого оказался 54-летний шоумен. О таком решении объявил генеральный директор вещательной корпорации Тони Холл.

Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press Джереми Кларксон

Речь идет о ссоре Кларксона с техническим продюсером Ойзином Таймоном, который обеспечивал съемки программы на севере Англии. Причиной скандала стало то, что продюсер после съемок не смог организовать приготовление горячей пищи для Кларксона и членов его группы, так как кухня ресторана в их отеле уже была закрыта.

Холл также заявлял, что Кларксон позволял себе «крайне оскорбительные высказывания» в адрес Таймона.

«Все мы знаем, что Джереми — потрясающе талантливый журналист, но своими действиями он пересек красную черту», — считает Холл.

Насколько был популярен Top Gear

Top Gear входил в число самых популярных, рейтинговых и коммерчески прибыльных программ BBC. Передача транслировалась телеканалами по всему миру, в том числе в России.

Аудитория Top Gear на 2015 год составляла 350 млн человек, что является рекордом по числу зрителей для документальных телепрограмм.

Читайте также:

Экс-ведущий Top Gear оценил Toyota и Lada по туалетам на заводах

Ведущий Top Gear выжил в горящем спорткаре

Экс-ведущий Top Gear прокатил по Грузии голову Сталина