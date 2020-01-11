https://static.news.ru/photo/b7d6c00a-3495-11ea-8227-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tehran Airport City/twitter.com

Тысячи иранцев вышли на акции протеста в Тегеране. Многим жителям страны показались недостаточными объяснения властей о катастрофе с украинским самолётом. Люди считают, что простыми извинениями и соболезнованиями здесь не обойтись: нужны отставки.

Разгневанные граждане задаются вопросом, почему власти не закрыли аэропорт Тегерана и воздушное пространство страны. Хотя при этом готовились к отражению возможного удара США.

Они были очень осторожны, чтобы не убить ни одного американца во время операции «Мученик Сулеймани», но они не закрывали аэропорт. Это показывает, как этот режим заботится об иранцах, — приводит Al Arabiya слова Мира Сиддики из Тегерана.

В свою очередь, Реза Гедиани из города Тебриз возмущается тем, что людям сразу не сказали правду:

Они говорят «к сожалению». Что это значит? Они скрывали эту ужасную трагическую новость в течение нескольких дней, чтобы просто оплакать Сулеймани. Позор.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф принёс своей стране «извинения» за катастрофу. В Twitter он косвенно намекнул, что вина за трагедию лежит на Соединённых Штатах. В комментариях ему ответили:

Это финишная черта, господин министр! Вы всё разрушили.

Видео из охваченной митингами иранской столицы начали появляться в Twitter. Так, в частности, студенты Технологического университета имени Амира Кабира под стенами Корпуса стражей Исламской революции скандируют: «Смерть лжецам! Смерть диктатору!». Также среди лозунгов: «Хаменеи — наш позор! Убирайся из страны!».

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

О том, что самолёт случайно был подбит иранской ракетой, заявили лидеры США, Канады и Великобритании. Американская разведка засекла тепловые следы от выпущенных снарядов. Кроме того, этой версии придерживались и авиационные эксперты. Иран сначала настаивал, что катастрофа произошла из-за технической неисправности двигателя.