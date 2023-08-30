Почему ВСУ ударили именно по аэродрому Пскова. Это месть за Работино?

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Минувшая ночь стала одной из самых напряженных для наших систем ПВО и РЭБ. Массированная атака украинских беспилотников против объектов сразу в нескольких российских областях, десятки одновременно летящих БПЛА, нападение на аэродром в Пскове, попытка растянуть и перегрузить наши защитные эшелоны — все это было давно предсказано. И вот случилось. Но в ситуации последних отчаянных попыток прорыва ВСУ на фронте у ВСУ нет другого способа воздействовать на наш тыл, кроме как нарушить коммуникации и поставки.

Выбор Пскова не случаен

Удар, как передают Telegram-каналы и СМИ (Минобороны эту информацию не комментировало), двумя десятками украинских аналогов наших «Гераней» по псковскому аэропорту, кроме попытки нанести материальный ущерб, повредить наши лучшие транспортные самолеты Ил-76, должен был, видимо, иметь и особый психологический эффект. Известно, что в этом древнем городе базируется наша самая известная десантная дивизия. А Илы используются для ее быстрой переброски на театры боевых действий. Конечно, подтвержденная МЧС потеря двух транспортников — вещь существенная. Но бойцы-десантники сейчас держат фронт на южных границах поселка Работино, куда Киев стянул фактически все лучшие свои резервы.

Более того, Зеленский уже несколько раз радостно рапортовал о взятии этого во многом ключевого населенного пункта, что преподносилось в качестве небывалого успеха. Дескать, натовская тактика концентрированного удара в одной точке приносит свои плоды. Но фронт стоит, и псковская десантура не позволяет врагу развить хоть минимальный успех. И в таком контексте удар по Пскову, по военному аэродрому (украинские паблики разыграют эффект от своей акции по полной), должен был иметь и особый смысл: мол, пока вы героически деретесь с нами на фронте, мы уже дотянулись до ваших глубоких тылов, до вашей малой родины.

Фото: twitter.com/mikailme/Global Look Press

Откуда запустили дроны по Пскову

Конечно, немало будет сказано о том, что пока уроки прошлых атак против наших военных аэродромов не пошли впрок и что по-прежнему наши самолеты редко перемещаются, нет не только бетонных укрытий, но и простых капониров, предохраняющих от худших последствий прорывов дронов. Но на этот раз необходимо точно выяснить, откуда осуществлялось столь массированное нападение. Ясно ведь, что вряд ли примитивные дроны смогли бы пролететь почти 800 километров и пересечь незаметно еще и территорию Белоруссии.

А потому версий может быть выдвинуто сразу несколько. Прежде всего натовцы могли использовать территорию близлежащих государств Прибалтики. А это уже серьезно, фактически речь бы шла о прямом вмешательстве Североатлантического блока в конфликт, уже не прикрытом «фиговым листком». Расчет на то, что Россия не осмелится вступить в прямую конфронтацию с Альянсом. А Запад пересек бы очередную красную линию. Это, кстати, к разговору о том, что обещанные Украине истребители F-16 могли бы базироваться, например, на аэродромах Румынии.

Другой вариант — запуск дронов с разного рода судов и суденышек, находящихся в акватории Балтийского моря. Собственно, такой вариант давно обсуждался и является повторением опыта аналогичного запуска дронов в черноморском бассейне.

К слову, информированный украинский паблик уже сообщает, что операция во Пскове готовилась ГУР совместно с консультантами английской Mi-6, которые еще и снабжали партнеров разведывательной информацией. Как говорится, кто бы сомневался. А значит, Россия сталкивается не просто с атаками дронов, а с очень циничными и серьезными вызовами. Во всяком случае, место запуска должно быть стопроцентно установлено. И необходимые выводы сделаны.

Фото: t.me/MV_007_Pskov

Как покончить с украинским ВПК

Отказ от зерновой сделки, как известно, позволил нашим силам нанести удары по окрестностям украинских портов, где в «гражданских» пакгаузах собирали вооружения, в том числе и дроны. Тем более, что корпуса некоторых из них уже делают из специального картона. Регулярно бьет наша авиация и по известным промышленным предприятиям. Однако военное производство на территории Украины не прекращается. Ясно, что те же дроны можно собирать буквально на коленке из привезенных деталей. А перехваченная на днях противокорабельная дозвуковая ракета «Нептун» — недавняя украинская разработка на основе еще советских идей.

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Понятно, что покончить с тиражированием тех же дронов проще прямо на Украине. Легче, чем бороться с ними в воздухе. А в том, что Киев будет стремиться создавать москитный эффект запуска таких «игрушек», сомнений давно нет.

Радикальный способ нанести удар по такому производству — просто подорвать украинскую энергосистему окончательно. Нет надежного электроснабжения — нет массового производства. В этой связи многие эксперты предлагают больше не миндальничать и нанести карающие удары по подстанциям 750 кВ. Чего не делали раньше. Слишком велики ставки в этой большой игре.