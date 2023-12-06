Почему в США так боятся возвращения Трампа

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Президент США ответил сразу всем своим хейтерам, сомневающимся в его физической способности управлять страной. Оказывается, Джо Байден и не собирался бы вновь идти на новые выборы, тратя остатки энергии и сил на новую предвыборную гонку, если бы не Дональд Трамп. Сказал как отрезал: «Если бы Трамп не участвовал в избирательной кампании, я не уверен, что баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить». Обратите внимание на знакомую и даже знаковую постановку вопроса. Помните: мы не можем допустить, чтобы на Украине победила Россия! И теперь — не можем допустить, чтобы победил Трамп. Просто «это есть наш последний и решительный бой».

Байден как жертва обстоятельств

Посыл опытного политика ясен как божий день. Пусть, мол, я слабо ориентируюсь в пространстве, спотыкаюсь на любой лестнице, не знаю, куда уходить с трибуны, пожимаю руку пустоте, путаю имена визитеров и названия стран. А иногда меняю местами Россию с Украиной. Да, большинство опрошенных американцев полагают, что мой солидный возраст может стать помехой для исполнения президентских обязанностей в будущем. Может, дело обстоит именно так, но нельзя допустить возвращения к власти Трампа.

Фактически Сонный Джо, как окрестил его Трамп, намекает на самопожертвование ради будущего Америки. Готов пожертвовать собой, но закрою дорогу в Белый дом злодею, на котором висит куча обвинительных приговоров. В некотором смысле Байден напоминает бюрократа из советских комедий, который жалуется, что сердечко шалит, бессонница мучает, но он-то нужен всем, ох как нужен!

Вот и Джо Байден старается превратить свои видимые физические недостатки в проявление своего морального преимущества. Готов все отдать, хоть саму жизнь, ради родной страны, уберечь ее от внесистемного бунтаря. Ни шагу назад, за нами Белый дом!

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency Дональд Трамп

Один на один

Фактически грядущие выборы в США заранее предельно персонифицируются. Ведь формально республиканские праймериз еще не закончились. Дональд Трамп, которого травят разного рода судебные инстанции, не назван еще единым кандидатом от Республиканской партии США. Ему еще грозит, как утверждают, реальный срок. А Байден уже вовсю размахивает его портретом, отбиваясь от назойливых критиков.

На следующем этапе, возможно, в ход пойдут еще более страшные аргументы: либо я, либо хаос от трампистов, которые могут завтра пойти на штурм Белого дома. Снова вспомнят, что Россия, дескать, постоянно вмешивается в американские выборы, естественно, в интересах «своего агента» Трампа.

Два мира — две Америки

Байден понимает, что своей позицией он еще глубже раскалывает американское общество,. Речь уже не идет о состязании экономических программ, о популистских заигрываниях с населением. В системе координат Байдена все куда проще: мне нет альтернативы. Видимо, он решил идти ва-банк, максимально апеллируя к так называемому глубинному государству.

Но раскол не только между двумя политиками, раскол уже между двумя основными партиями. Республиканцы блокируют пока помощь Украине не из-за сочувствия России. А понимая, насколько политическое будущее Байдена зависит от положения дел на Днепре. Он давно уже заложник Киева.

Кстати, интересно: если бы завтра сам Трамп предложил отказаться от участия в выборах при условии, что так же поступит и Байден. Неужто тот согласился бы на пенсию, оставив без прикрытия собственного сынка?

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