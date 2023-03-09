Почему «украинская версия» взрывов газопроводов может всех устроить Власти США продолжат раскручивать версию «украинского следа» во взрыве «Северных потоков»

Фото: Bodo Marks/Global Look Press

Трубопроводные системы и запорные устройства на газоприемной станции газопровода «Северный поток — 1»

Как говорят американцы, вам дали лимон — сделайте из него лимонад. Ясно, что версия о том, что газопроводы «Северные потоки» взорвали некие украинские мстители, субсидируемые таинственным миллионером из Незалежной, не выдерживает самой элементарной критики, учитывая масштабы и специфику всей проведенной глубинной операции. Но логика и правда — это одно. А большая политика — совершенно другое. Не нами сказано: чем чудовищнее ложь, тем проще в нее поверить.

Почему власти США вовсю будут раскручивать версию «украинского следа», понятно. При всей русофобской истерии те же республиканцы не преминут воспользоваться случаем и поставить вопрос об объявлении импичмента Джо Байдену, обвинив его в организации незаконного использования вооруженных сил страны за границей. И если само отстранение президента от власти не случилось бы, все равно путь ко второму властном мандату для Байдена был бы закрыт.

Естественно, такой поворот не устраивает администрацию США, и в ход ради заполнения информационного вакуума был запущен поиск неофициальной руки Украины, которая все и устроила. Причем после возвращения из-за океана Олафа Шольца сенсационно оживились и немецкие спецслужбы, которые давно якобы были в курсе того, какой след следует искать.

Фото: Danish Defence/Global Look Press Взрыв газопровода Nord Stream в Балтийском море

С позицией коллективного Запада все понятно, ну а что делать России? Как ни парадоксально звучит, но, в принципе, Москва могла бы подхватить новую прокси-версию и по полной ею воспользоваться. Во-первых, создалось впечатление, что суть расследования Сеймура Херша кое-кого у нас просто смутила. Если теракт совершен по прямой указке американского президента, значит, по логике вещей следует немедленно действовать.

И если уж не взрывать в ответ штатовские газовозы и не повреждать газопровод из Норвегии на континент, то как минимум объявлять США террористическим государством, разрывать дипломатические отношения. А на такие демарши наше руководство явно не готово. А пассивная реакция на антигазопроводный вандализм напрямую бьет по престижу суверенного государства.

И тут появляется версия «украинского следа». Версия крайне хилая, но выглядящая приглашением к некоему негласному компромиссу. Потому и заявление американцев о том, что Россия не имеет отношения к такому взрыву, это тоже своеобразное подмигиванием. Конечно, из-под подозрения заранее выводится сам Зеленский, но и такая оговорка выглядит временной.

В принципе, ничто не мешает России воспользоваться таким приглашением при условии, что ситуация будет развиваться дальше. Прежде всего, можно было бы потребовать создать совместную группу для дальнейшего расследования, в состав которой могли бы войти наконец и наши криминалисты. Раз уж мы делаем вид, что вам верим, давайте подтверждать «проект» совместным усилиями.

Затем было бы целесообразно потребовать признать взрыв актом международного терроризма. Причем признать абсолютно официально совместным документом, который могли бы согласовать все государства, так или иначе связанные со строительством «Северных потоков».

Наконец, уже вбрасывается информация о возможной причастности к теракту бывшего главы СБУ Кирилла Буданова. Сейчас Буданов, зависший после своей отставки между СБУ и украинским Минобороны, весьма удобная фигура, чтобы на нее повесить многое. Эту мысль можно подхватить с постепенным выходом и на самого Владимира (гниду) Зеленского. Тем более что кто-нибудь из его окружения не удержится и хвастливо припишет себе такую антимоскальскую операцию.

Так что версия об украинском следе при всей ее примитивности может стать весьма перспективной. Если раскручивать ее с умом.