Почему участились шпионские скандалы с участием России

Норвежского посла в России Руне Ресаланда вызвали в МИД в связи с высылкой из Норвегии российского дипломата. Нынешний год оказался удивительно богат на подобные скандалы: с завидной регулярностью какая-либо страна объявляла о том, что обнаружила у себя российского шпиона, работающего под дипломатическим прикрытием. И хотя подобные инциденты случались и раньше, частота подобных случаев в последние пару лет наводит на мысль о том, что либо западная контрразведка стала активнее, либо отечественные спецслужбы теряют хватку.

19 августа стало известно о том, что Норвегия решила выслать российского дипломата по обвинению в шпионаже. По данным СМИ, он работал под прикрытием торгового представительства РФ и принадлежал к Службе внешней разведки (СВР). В ответ российский МИД объявил одного из старших дипломатов норвежского посольства персоной нон-грата.

Ещё один подобный инцидент произошёл 24 августа в Австрии. В Вене попросили на выход россиянина, работавшего в посольстве РФ и, как утверждается, занимавшегося многолетним промышленным шпионажем. Спустя несколько дней он покинул страну. И снова Москва заявила, что ответит зеркально.

Ранее, 10 августа, агентство Bloomberg сообщило о том, что трёх российских дипломатов собирается выслать Словакия. По данным инсайдеров, двое из них работали на СВР, и один — на Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ). МИД РФ тем временем традиционно отрицает, что они имели какое-либо отношение к разведке.

В июне жертвой шпионского скандала стали уже российско-чешские отношения: Прага выслала двух сотрудников российского диппредставительства, Москва ответила взаимностью. Отношения двух стран, впрочем, были омрачены ещё в апреле, когда власти одного из пражских районов решили демонтировать памятник советскому маршалу Коневу. Спустя некоторое время чешские СМИ сообщили о том, что Москва якобы решила отомстить политикам, ответственным за это решение, и послала в Прагу сотрудника спецслужб с ядом в чемоданчике. Доказательств этой истории не привели, но охрану к чешским политикам на всякий случай приставили. А затем последовала и уже упомянутая высылка дипломатов. Есть мнение, что арест бывшего журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова напрямую связан с этим скандалом — ФСБ обвиняет его якобы в работе на чешскую разведку.

Иван Сафронов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В январе персонами нон-грата были объявлены два сотрудника российской дипмиссии в Болгарии. По данным местной прокуратуры, один из них занимал должность первого секретаря консульского отдела и собирал информацию о выборах в стране. Второй был аккредитован при торгпредстве и занимался разведкой в области энергетики.

В этом же месяце российского шпиона обнаружили и выдворили из Японии. По информации СМИ, он работал в телекоммуникационной компании, принадлежащей Softbank, и передавал секретную коммерческую информацию российскому торговому представительству.

Итого, за неполный год по всему миру были публично раскрыты не менее 10 российских шпионов, что тянет на перебор даже для неудачного 2020-го. Конечно, это число не идёт ни в какой сравнение с массовой высылкой сотрудников дипмиссий в 2018 году, когда в Россию вернулись около 150 лиц с дипломатическим статусом. Однако тогда, несмотря на то, что формальной причиной тоже служили обвинения в шпионаже, реальная подоплёка была политической — таким образом более 25 стран отреагировали на отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Metroplitan Police/Global Look Press

Судя по всему, этот инцидент и послужил толчком к дальнейшему расследованию деятельности российских спецслужб за рубежом. Можно предположить, что если раньше на наличие российских шпионов под прикрытием закрывали глаза, то события в Солсбери подтолкнули западные контрразведки к активным действиям. Так, вояж «солсберецких продавцов спортпита» спровоцировал волну журналистских расследований, которые привели к раскрытию нелепой практики выдачи паспортов одной серии кадровым сотрудникам военной разведки и определению кураторов групп в Европе. К этому добавился, например, эпизод поимки россиян, которые были обвинены в попытке взломать химлабораторию в Гааге. На этом фоне красноречиво выглядели и ограбления в Москве, к которым были причастны сотрудники управлений элитного спецназа ФСБ: произошедшее в столице никак не связано с действиями за рубежом, однако эта стало очередным свидетельством того, что с российскими спецслужбами не всё так хорошо, как говорят по телевизору.