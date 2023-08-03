Почему премьер Канады Трюдо развелся с женой после 18 лет брака

Фото: Ben Kriemann/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его экс-супруга Софи

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что расстается со своей женой Софи после 18 лет брака. Об этом политик написал в своем Twitter. Как супруги впервые познакомились и что стало причиной разрыва?

«Софи и я хотели бы сообщить, что после множества значимых и сложных бесед мы приняли решение расстаться. Как всегда, мы остаемся родными людьми, связанными любовью и уважением к друг другу и ко всему, что мы построили и продолжим строить вместе. Во имя благополучия наших детей мы просим вас уважительно отнестись к нашей и их личной жизни», — отметил 51-летний Трюдо.

Пресс-служба премьера подчеркнула, что супруги официально согласовали документ о раздельном проживании. Помимо этого, Трюдо и Софи продолжат воспитывать троих несовершеннолетних детей, поэтому «канадцы могут рассчитывать на то, что будут часто видеть их вместе». Известно, что со следующей недели «семья уедет на совместный отдых».

«Они позаботились о том, чтобы в связи с их решением были приняты все необходимые юридические и этические шаги, и продолжат поступать так впредь», — говорится в сообщении.

По информации РИА Новости, документ о раздельном проживании в Канаде не является формальным разводом, который утверждает суд. Однако данное соглашение считается юридически оформленным решением супругов о расставании. Раздельное проживание дает возможность обеим сторонам обдумать свое решение и закрыть вопросы, связанные с финансовым аспектом развода и опекой над детьми. Раздельное проживание в течение года также может быть основанием для окончательного развода.

Что известно о браке Джастина Трюдо и Софи

Будущие супруги познакомились еще во время учебы в школе. Софи сидела за одной партой с младшим братом будущего главы правительства Мишелем, который скончался на горнолыжном курорте после схода лавины в 1998 году. Его тело так и не нашли.

Первый поцелуй Софи и Джастина случился в шкафу в семейном доме Трюдо, когда подростки играли в прятки. Однако затем их пути разошлись: девушка хотела стать журналистом, а юноша — политиком. Софи и Джастин вновь встретились в 2003 году на благотворительном балу.

«Мы смеялись, шутили и чувствовали сильную химию. И тогда я понял, что это именно та девушка, к которой я должен отнестись со всей серьезностью», — вспоминал Трюдо.

Софи и Джастин объявили о помолвке после нескольких свиданий в 2004 году, спустя год поженились. В течение 18 лет брака супруги нередко говорили о разладе между ними.

«Наш брак не идеален, и у нас были трудные взлеты и падения, но Софи остается моим лучшим другом, моим партнером, моей любовью», — заявил Трюдо Common Ground в 2014 году.

В 2015 году премьер в беседе с журналистами подчеркнул, что «ни один брак не бывает легким».

«Я почти горжусь тем фактом, что у нас были трудности, да, потому что мы хотим проверить наши чувства. Мы хотим правды. Мы хотим стать ближе как личности на протяжении всей нашей жизни, и мы оба мечтатели, и мы хотим быть вместе как можно дольше», — говорил он.

В ноябре 2022 года Софи рассказывала о проблемах в браке в подкасте Меган Маркл. Тогда жена политика говорила о том, что «женщины имеют право быть тем, кем им хочется по той причине, что они берут на себя максимум усилий по ведению быта и воспитанию детей».

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