Почему Польша перестанет помогать Украине: причины и последствия конфликта

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Польша может отказаться от финансовой и военной помощи Украине, заявил министр по делам Евросоюза (ЕС) Шимон Шинковский вель Сенк в беседе с агентством PAP. Что нужно знать о конфликте Киева и Варшавы?

По словам Шинковского вель Сенка, Польша планирует и дальше поддерживать Киев, но для этого ей необходимо согласие поляков. В противном случае, подчеркнул он, помогать Украине так, как раньше, будет сложно.

Шинковский вель Сенк также осудил действия Киева в сельскохозяйственном секторе. Он отметил, что сейчас жители Польши начинают хуже относиться к предоставлению ей военной и финансовой поддержки.

Что за конфликт Украины и Польши из-за зерна

Польша 16 сентября официально запретила ввоз зерна с Украины, несмотря на отказ Еврокомиссии продлить ограничения. Также в список попали говядина, свинина, баранина, мясо козы, птица, яйца, овощи, мед, семена подсолнечника и вино. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал решение Еврокомиссии «вредным для польских фермеров».

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус 18 сентября сообщил, что Варшава собирается блокировать вступление Украины в состав Евросоюза. По его словам, такая позиция властей изменится только после того, как решится вопрос экспорта украинского зерна.

«Польша не пустит Украину в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта зерна», — объяснил чиновник.

В тот же день Киев обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с исками против Польши, Словакии и Венгрии, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко

Президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября, выступая на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что страны ЕС, ограничивающие поставки украинского зерна, «превращают данный вопрос в триллер и таким образом помогают России».

«Мы запустили временный морской экспортный коридор из наших портов [в Черном море]. Мы работаем над сохранением сухопутных маршрутов для экспорта зерна. Тревожно видеть, как в это время некоторые наши друзья в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из [поставок] зерна триллер», — возмутился украинский лидер.

Замглавы министерства экономики Тарас Качка 19 сентября в беседе с польской газетой Rzeczpospolita заявил, что Киев ответит на жест Польши по продлению зернового запрета аналогичной запретной мерой. По словам украинского чиновника, в течение следующих нескольких дней ввоз из Польши лука, помидоров, капусты и яблок будет запрещен.

Чем закончится конфликт Украины и Польши

Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков заявил в беседе с NEWS.ru, что Украина и Польша не устроят «битву» из-за поставок зерна.

«Думаю, Украина, Словакия и Польша договорятся. Выборы закончатся, ограничения смягчат. Серьезной битва в ВТО у Украины с Венгрией, Польшей и Словакией не получится. С Будапештом сложнее, там нет выборов, и от них не зависит политика Венгрии по Украине. Там консолидированное мнение — Киев ущемляет права венгров, проживающих в Закарпатье», — добавил Цеков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила ситуацию вокруг украинского зерна.

«Хуже самого пошлого анекдота вся эта игра вокруг украинского зерна. Это что за махинации такие? Что это за бесконечная возня западных правительств и подконтрольных им монополий в агропромышленной сфере, ведущая к спекуляциям на рынке продовольствия?» — заявила дипломат.

«Игрища» Запада оборачиваются глобальными бедствиями, разорением добросовестных хозяйств и сговорами на биржах, Украина, Евросоюз и НАТО при этом не перестают обвинять Россию в создании угроз для продовольственной безопасности, добавила Захарова.

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