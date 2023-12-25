Почему перекрыты дороги в Петербурге 25 декабря: где пробки, сколько баллов В Санкт-Петербурге образовались серьезные пробки вечером 25 декабря

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге сегодня, 25 декабря, по состоянию на 17:30 образовались пробки в семь баллов, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты». Что об этом известно, почему стоит КАД и Стрельна?

Где в Петербурге сегодня вечером затруднено движение

По информации «Яндекс.Карт», пробка в несколько километров фиксируется на внутренней стороне КАД от Софийской улицы до съезда на Ленинский проспект. Движение затруднено на Выборгской и Пироговской набережных и в центре города, в Стрельне, на Витебском проспекте. Причиной этого могут быть плановые перекрытия дорог.

Также сообщалось, что с 25 по 28 декабря на Московском проспекте будет закрыто движение транспорта с 01:40 до 04:30 на участке от Рощинской до Маринской улиц. Там монтируют пролетное строение.

Во Фрунзенском районе с 24 декабря по 1 февраля ограничат проезд по Балканской площади, а в Центральном с 26 декабря по 20 марта закроют движение по Старорусской улице от Новгородской улицы до тупика.

Какие мероприятия запланированы сегодня в Петербурге у Путина

Президент России Владимир Путин 25 и 26 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а затем в неформальном саммите СНГ, которые пройдут в Северной столице.

По данным пресс-службы Кремля, на встрече глав государств ЕАЭС будут подведены итоги российского председательства в объединении, обсуждены перспективные направления интеграционных процессов. Ожидается, что лидеры утвердят несколько важных решений и документов, включая декларацию о дальнейшем развитии объединения до 2030 года и на период до 2045 года.

Фото: kremlin.ru/Сергей Карпухин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко»

Президент России посетил церемонию подъема флага на фрегате «Адмирал Головко», которая состоялась на судостроительном заводе «Северная верфь».

«Совсем скоро он прибудет на территорию судостроительного завода „Северная верфь“ и в сопровождении министра обороны Шойгу и вице-премьера Мантурова примет участие в подъеме флага на фрегате „Адмирал Головко“», — сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кто из президентов уже прилетел в Санкт-Петербург

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и встрече глав государств СНГ, рассказали в его пресс-службе.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов», — рассказали в пресс-службе.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко также прибыл в Петербург, говорится в публикации БелТа.

«Самолет главы государства приземлился в аэропорту Пулково. В числе встречающих губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко», — сообщает издание.

Также в пресс-службе кабмина Армении рассказали, что премьер-министр страны Никол Пашинян прибыл с двухдневным визитом в Россию.

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