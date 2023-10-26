Почему новый премьер Словакии Фицо отказался помогать ВСУ, кто он такой Новый премьер Словакии Фицо объяснил свое нежелание помогать ВСУ

Фото: Zuma\TASS

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет оказывать военную помощь Украине. Почему он принял такое решение и связан ли политик с Россией?

«Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине. Это будет официальная политика моего правительства. Не будем поставлять Украине никакого оружия», — сообщил премьер на встрече с депутатами.

Фицо обратил внимание, что выступает за прекращение боевых действий на Украине. По его словам, нет разницы, по какому мирному плану они завершатся. Однако, считает премьер, этот вопрос должен решаться между США и Россией, так как «украинцы здесь не играют никакой роли».

«Я не поддерживаю никакие планы Владимира Зеленского, потому что они абсолютно нереалистичны с точки зрения условий, которые выдвигаются», — добавил Фицо.

Что известно о новом премьере Словакии Роберте Фицо

Роберт Фицо 25 октября 2023 года официально стал премьер-министром Словакии. Эту должность он занимал два раза — с 2006-го по 2010-й и с 2012 по 2018 год. Помимо этого, политик является председателем партии «Направление — социальная демократия» (Smer), которую основал в 1999 году. 1 октября Smer одержала победу на парламентских выборах.

В Россию 59-летний приезжал несколько раз. С Владимиром Путиным он встречался в 2007, 2009, 2015, 2016 годах. В 2010-м проводил в Словакии переговоры с Дмитрием Медведевым, который был тогда президентом РФ. Политик отрицает, что придерживается пророссийских взглядов, объясняя свою позицию просто интересами Словакии.

Фицо известен тем, что выступал против антироссийских санкций, передачи денег и истребителей Киеву и обещал приложить все усилия для начала мирных переговоров. По его словам, у Братиславы есть более серьезные проблемы, чем ситуация на Украине, поэтому помощи ВСУ не будет.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский и Мэтте Фредериксен

Также премьер нередко вступал в конфликты со СМИ. Однажды, не сдержав эмоции, политик обозвал некоторых журналистов «грязными антисловацкими проститутками», часто отказывался отвечать на вопросы на пресс-конференциях.

Несмотря на операцию на сердце, которую перенес в 2016 году, в свои 59 лет демонстрирует прекрасную физическую форму: плавает в открытых водоемах, занимается бегом и катается на роликах. Свою семью Фицо держит в тени, его супруга Светлана и единственный сын Михал практически не появляются с ним на публике и занимаются бизнесом.

Что о Фицо пишет западная пресса

«Победа Фицо — это сигнал тревоги для Вашингтона и Брюсселя, так как в Европе, помимо премьера Венгрии Виктора Орбана, теперь зазвучит еще один антиукраинский голос», — пишет Financial Times.

The New York Times сообщил, что успех Фицо — еще один признак ослабления поддержки Киева на Западе. По мнению журналистов, он также сулит очевидные проблемы ЕС, который опасается возвращения к власти Дональда Трампа и сталкивается с внутренними разногласиями.

Популизм Фицо, как и Виктора Орбана в Венгрии, делает его деструктивным фактором в поиске общеевропейских решений, сообщает немецкий телеканал ZDF.

«Роберт Фицо вернулся на пост премьер-министра Словакии, пообещав бросить вызов политике Европейского союза в области мигрантов и санкций против России. Президент Зузана Капутова назначила Фицо и его кабинет. Фицо может выступить в Брюсселе на этой неделе вместе с коллегами по ЕС. По его словам, он будет добиваться сохранения права вето при принятии важных решений странами ЕС, если Евросоюз начнет проводить реформы перед возможным расширением», — пишет Bloomberg.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всю прошлую неделю нагло троллил Запад, пожимая руку Владимиру Путину, сравнивая ЕС с репрессивным Советским Союзом и обещая задержать новый транш помощи Украине. Теперь самодовольный венгерский лидер собирается объединиться с недавно избранным пророссийским лидером Словакии Робертом Фицо, чтобы еще больше оскорбить Блок во время встречи лидеров ЕС в четверг в Брюсселе», — отметило Politico.

Читайте также:

В Совфеде объяснили, почему Словакия отказала Украине в поставках оружия

В Словакии назвали условие для поддержки антироссийских санкций ЕС

«Победа будет за вами»: экс-премьер Словакии предрек итоги СВО