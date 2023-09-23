Почему на Украине массово увольняются женщины-фармацевты, при чем тут ВСУ

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Глава украинской ассоциации «Фармрада» Елена Прудникова заявила, что женщины-фармацевты стали массово покидать страну, а в этой сфере возникли серьезные проблемы. Что об этом нужно знать?

Что стало причиной побега женщин с Украины

Прудникова пояснила, что за последние две недели несколько тысяч фармацевтов написали заявления об увольнении, чтобы успеть уехать в Европу до того, как будет ограничен выезд с Украины.

«Владельцы аптек в панике: люди пишут заявления и уезжают в Европу, пока им не закрыли границы. Кто будет работать — вопрос открытый, тем более что в отрасли уже и так жесткий кризис», — отметила она.

По ее словам, уже с начала сентября многие женщины просто уволились с работы и «буквально сидят на чемоданах, некоторые уехали».

«Мне в панике звонят владельцы аптек — не знают, что делать и кто работать будет», — рассказала Прудникова.

Также она пояснила, что больше всего бегут из западных регионов страны.

Как ВСУ набирают в свои ряды женщин

В начале сентября 2023 года представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский сообщил, что власти страны ограничат выезд за границу для военнообязанных женщин, которые встанут на учет.

«Если они будут стоять на учете, то они получают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд, тогда да, они смогут уехать. Если нет, тогда они, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда», — подчеркнул он.

Вениславский напомнил, что в 2022 году Рада внесла изменения в статью 1 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации и предусмотрела, что на обязательный воинский учет должны быть поставлены женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.

«Женщины, имеющие специальность и/или профессию, смежную с соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных», — говорилосьв тексте документа.

Также 13 сентября бывший депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время объявить войну России и всеобщую мобилизацию в стране.

«Зеленский готов официально объявить войну России и всеобщую мобилизацию на Украине уже в конце этой осени», — написал Кива.

По словам экс-парламентария, такой шаг со стороны президента Украины позволит «уничтожить протестное население, сделает невозможным проведение выборов» в стране, а также поможет вернуть интерес мирового сообщества и заставить западные страны активнее участвовать в этом конфликте.

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