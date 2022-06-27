Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своём Telegram-канале заявил, что украинский народ не желает обращаться к президенту Зеленскому с требованием провести переговоры с Россией для достижения мира. Он отметил, что украинцы просят русских, белорусов повлиять на своего лидера. По словам политика, именно украинская власть отказывается от проведения переговоров по мирному урегулированию ситуации в стране.

Почему украинцы обращаются ко всем повлиять на своё руководство — русским, белорусам, но сами не требуют от Зеленского сесть за стол переговоров и говорить о мире? Власть Зеленского не раз открыто заявляла, что никаких переговоров не хочет!!! Почему тогда молчит украинский народ?!!!возмутился Кива.

Бывший украинский парламентарий добавил, что вопрос является риторическим.

Обозреватель издания Getreading Ханна Робертс ранее написала в своей статье, что жители британского города Рединг в графстве Беркшир потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев. Публицист отметила, что энтузиазм британцев угас из-за продолжительности конфликта на Украине. По словам журналиста, местные просят украинцев найти другое место для проживания. В публикации отмечается, что на фоне продолжающегося кризиса на Украине недовольство беженцами растёт во многих странах Европы.