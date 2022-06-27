«Почему молчат?»: Кива раскритиковал украинцев за отношение к Зеленскому Кива призвал украинцев надавить на Зеленского ради прекращения конфликта

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Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своём Telegram-канале заявил, что украинский народ не желает обращаться к президенту Зеленскому с требованием провести переговоры с Россией для достижения мира. Он отметил, что украинцы просят русских, белорусов повлиять на своего лидера. По словам политика, именно украинская власть отказывается от проведения переговоров по мирному урегулированию ситуации в стране.

Почему украинцы обращаются ко всем повлиять на своё руководство — русским, белорусам, но сами не требуют от Зеленского сесть за стол переговоров и говорить о мире? Власть Зеленского не раз открыто заявляла, что никаких переговоров не хочет!!! Почему тогда молчит украинский народ?!!! — возмутился Кива.

Бывший украинский парламентарий добавил, что вопрос является риторическим.

Обозреватель издания Getreading Ханна Робертс ранее написала в своей статье, что жители британского города Рединг в графстве Беркшир потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев. Публицист отметила, что энтузиазм британцев угас из-за продолжительности конфликта на Украине. По словам журналиста, местные просят украинцев найти другое место для проживания. В публикации отмечается, что на фоне продолжающегося кризиса на Украине недовольство беженцами растёт во многих странах Европы.