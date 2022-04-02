Почему Мариуполь так волнует Макрона

Казалось бы, что так занимает французского президента в ситуации, сложившейся вокруг приближающегося уничтожения остатков нацистов из полка «Азов». Почему он так настойчиво звонит Владимиру Путину, поставив, как кажется, просто коммуникативный рекорд. И так настойчиво добивается права на срочное проведение масштабной гуманитарной миссии в разгромленном городе, которая предусматривает прежде всего широкую эвакуацию.

Трудно предположить, что в предвыборной запарке президент Франции вдруг проникся болью мариупольцев, которые были вынуждены проводить в подвалах много дней без еды, воды и тепла. Скорее всего, провалившись в своих настойчивых попытках выступить главным посредником в налаживании диалога Москвы и Киева и проиграв такую выигрышную позицию Реджепу Эрдогану, Макрон всё-таки надеется набрать очки, играя роль миротворца. Он явно не оставляет надежды занять позицию лидера общеевропейской дипломатии после ухода фрау Меркель и как-то сохранить необщее выражение лица Франции даже в общеевропейском хоре под управлением Джо Байдена.

Ведь французский избиратель до сих пор крайне чувствителен к любым проявлениям особой роли его страны в мире. А решающий второй тур голосования на фоне свалившихся на страну экономических проблем обещает быть непростым. Потому и рвётся Макрон хоть как-то проявить себя в событиях на юге пока ещё Украины.

Но наблюдателям трудно удержаться и от возможного конспирологического объяснения столь рьяного интереса президента Франции к событиям в Приазовье. И тут на память сразу приходит странная и явно поспешная отставка шефа французской военной разведки генерала Эрика Видо, который возглавлял свою службу, непосредственно подчиняющуюся генштабу, всего семь месяцев. До этого он был во главе Управления специальных операций, сам статус которого предполагает нелегальные акции с использованием глубоко законспирированных боевиков.

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Формально Видо уволен за просчёты его службы, которая не смогла обеспечить президента страны объективной информацией по развитию ситуации на Украине. Команда генерала оказалась, дескать, плохо осведомлённой в том, что касалось намерений Москвы. Но нельзя исключить, что корни недовольства и озабоченности Макрона куда глубже. И ниточки, которые, вероятно, хотелось бы оборвать, могут вести в тот самый нацистский полк «Азов», что по-крысиному окопался уже на «Азовстали». А потому для французского президента так важно лично организовать эвакуацию по своим правилам, которая и позволит вывести не только женщин, стариковы и детей.

Может, поэтому вертолёты, что так настойчиво рвались в Мариуполь, рисковали не только ради вывоза начальников уничтожаемого полка и раненых? Не исключено, что там могли быть и натовские инструкторы или бойцы из иностранного легиона. Проследим за дальнейшей реакцией Макрона.

Естественно, это только предположение на основе удивительной комбинации фактов. И будем пока считать, что миссия в Мариуполе была бы способна прибавить действующему президенту несколько процентов голосов уже и в первом туре. Ясно, что до полного уничтожения засевших в городе нацистов никакие посторонние миссии не могут осуществляться. А вот ликвидация последнего гнезда «азовцев» может реально дать самую неожиданную информацию в плане сотрудничества гуманных и толерантных европейцев с отъявленными фашистами.