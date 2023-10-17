Почему лазерное оружие такое перспективное (и есть ли оно у нас)

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В интернете появилось видео, где якобы показывается работа новейшего оружия Армии обороны Израиля — речь идет о системе лазерных пушек Iron Beam («Железный луч»), которая способна перехватывать ракеты и снаряды. Но действительно ли такая система существует? NEWS.ru обратился к военному историку, директору Музея войск ПВО Юрию Кнутову, который высказал свое мнение о новом израильском оружии.

Лазерный луч мы бы не увидели

— «Железный луч» является элементом системы «Железный купол». И сам Израиль его позиционирует как вид лазерного оружия, которое должно работать по ракетам, системам залпового огня и 155-миллиметровым снарядам. Его даже демонстрировали на выставках. Но до боевого применения не доходило ни разу.

Недавно были опубликованы кадры, как якобы «Железный луч» сбивает две ракеты РСЗУ (реактивная система залпового огня. — NEWS.ru), которые были запущены ХАМАС. Но что смущает в этих кадрах? То, что мы видим лазерный луч! Конечно, у такого луча есть диапазон, но, как правило, в 99,9% случаев мы бы его не увидели. Это или «анимация», или кадры из компьютерной игры.

Проблемы лазерного оружия

— В чем смысл лазерного оружия? Мощный луч светит в одну точку какое-то время и нагревает металл (достаточно толстый). И в этом случае находящиеся внутри ракеты или снаряда вещества от нагрева взрываются.

Но проблемы. Первая — это сопровождение. Как добиться того, чтобы лазерный луч светил в одну точку? А второй момент — это мощность самого лазера.

На сегодняшний день над лазерным оружием работает большое количество стран: США, Франция, Великобритания, Китай, Турция, Израиль и многие другие. И Россия тоже работает. Но все страны пока демонстрировали лишь образцы. Например, мы на форуме «Армия-2023» показывали машину с лазерной установкой для борьбы с дронами.

Однако мощностей существующих на сегодняшний день установок хватает лишь на то, чтобы в случае попадания лазерного луча в видеокамеру та выходила из строя и тем самым беспилотник превращался в ненужную вещь. Но чтобы беспилотник разрушился — нужен мощный лазер. А такие пока в промышленное производство не запустили.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Технологии не стоят на месте

— Но есть несколько прорывных открытий, которые говорят о том, что в ближайшее время лазерное оружие станет распространенным. Например, немецким ученым удалось соединить несколько лучей в один. То есть наложить их друг на друга. Потом эту технологию забрали американцы и сделали экспериментальный лазер: они объединили 10 лазеров в один и получили мощный луч. Но эта установка пока очень громоздкая и сложная. До промышленного производства ей еще далеко. Но главное, что на этапе разработки такие задачи пока удалось решить.

Кроме того, при использовании лазерного оружия возникает другая проблема — оптика разогревается. Но, например, Китай уже решил задачу по быстрому охлаждению и добился того, что можно производить залпы лазерного луча с определенной периодичностью.

Эти и ряд других прорывных технологий позволяют надеяться, что когда они выйдут за рамки экспериментальных разработок, то появится возможность создавать лазеры большой мощности. Потому что для борьбы с самолетами и ракетами нужны мегаваттные лазеры. Пока же о таких лазерах мы можем только рассуждать.

Очень дешевое оружие

— Но когда такие лазеры появятся, это будет очень эффективное оружие. Ведь лазеры обладают целым рядом достоинств. Луч распространяется практически мгновенно, он невидим. А стоимость одного импульса будет достаточно низкая по сравнению даже со снарядами, а с ракетами — так вообще в тысячу раз дешевле, а может, в десятки тысяч раз.

Хотя есть и недостатки. Например, лазерное оружие не учитывает кривизну Земли. И уже на расстоянии 5–7 км это будет ощущаться. Плюс на лазерный луч влияют туман, облака, дождь. Туман и облака еще можно преодолеть, но дождь — уже нет.

И все же лазерное оружие становится одним из приоритетов развития. Это будет оружие на новых физических принципах. И мы в этой гонке участвуем. Даже в техническом задании на создание самолетов шестого поколения уже прописано, что энергетическая установка такого аппарата должна обеспечивать не только движение и работу всего оборудования, но и функционирование лазерной установки. То есть страны, которые занимаются созданием самолетов шестого поколения (США, Европа, Китай и Россия), они учитывают, что на борту таких самолетов должны быть лазеры.

Наше будущее

— Я не верю, что сейчас Израилю удалось решить технические задачи по поражению ракет лазерами. Но лет через пять подобная боевая техника уже будет находиться на вооружении наиболее продвинутых стран. В этом я не сомневаюсь. Сейчас, по сути, все упирается в мощность самих лазеров.

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