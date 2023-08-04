Почему бессмысленно вести переговоры об Украине без России В Саудовской Аравии пройдет саммит по Украине

Фото: kremlin.ru

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и Владимир Путин

В самом процветающем городе Саудовской Аравии Джидде 5 августа начинается продолжение копенгагенских посиделок: представители Запада в присутствии подшефных украинцев вновь попытаются внести раскол в отношения России и Глобального Юга, привлеченного идеей многополярности мира. Всего приглашено порядка 30 государств. Эту конференцию в Москве изначально воспринимали явно неоднозначно. Во-первых, потому что любые переговоры по мирному урегулированию без участия России бессмысленны. И истину в глобальной политике нельзя установить даже путем ооновского голосования. А во-вторых, становится очевидным, что отношения даже с нейтральными и сочувствующими странами — вещь очень тонкая и ломкая.

Аравия как один из полюсов

У России в последнее время были налажены прочные рабочие связи с правящей саудовской монархией. И самым красноречивым проявлением таких отношений остается соглашение в рамах ОПЕК+, ограничивающее добычу нефти ради поддержания приемлемой цены. Тут даже грубый нажим американцев на саудовцев успеха не имел. Притом что в плане безопасности пустынная страна все еще зависит от Штатов.

Между тем Эр-Рияд одним из первых заявил о желании стать посредником в урегулировании украинского конфликта. В этом явно просматривалось намерение саудовцев подняться на новый уровень в системе международных отношений. Быть не просто спонсором, но привлекательным центром для многих государств. В данном контексте саудовская площадка для такой конференции работает на ту же идею повышения роли СА в мировой политике. Особенно в обстановке, когда прежние площадки — в Швейцарии или Финляндии — потеряли свой статус, некогда приемлемый для большинства государств. А у саудовцев есть прекрасный повод показать, как они могут усаживать за один стол и Запад, и Юг. Тем более что в ходе разных встреч на полях конференции явно будут обсуждаться многие вопросы, с Украиной напрямую не связанные. В том, что после завершения конференции саудовцы подробно проинформируют Москву обо всех нюансах выраженных позиций, сомнений нет.

Иран обиделся

Интересно будет проанализировать состав участников и уровень их представительства. Будут ли там специально прилетевшие министры, советники по безопасности или просто аккредитованные в СА послы. Как известно, Пекин огласил свой план урегулирования, доведенный до всех участников конфликта. И если какой-то китайский представитель там все-таки появится, то только для того, чтобы еще раз напомнить о своих предложениях. Свой план есть и у африканских стран во главе с ЮАР, и у Индонезии, но представители этих государств будут в Джидде. К слову, власти ЮАР так и не решились противоречить надуманному решению МУС, а заодно после саммита Россия — Африка не состоялся отдельный государственный визит в Россию президента Сирила Рамафосы.

Фото: Fikile Marakalla/GCIS/Gloabl Look Press Сирил Рамафоса

К тому же России дали понять, что многие страны, не вдаваясь в нюансы нашей позиции, озабочены заморозкой зерновой сделки. Некоторой сенсацией выглядит объявленное присутствие в Саудовской Аравии представителей Ирана, недавно наладившего отношения с саудовцами. Наш партнер явно обижен позицией России относительно статуса нескольких островов в Ормузском проливе. И как только Москва высказалась за их принадлежность ОАЭ, Тегеран поддержал идею территориальной целостности Украины. К тому же иранцы недовольны задержками поставок наших Су-35.

Так что участие в подобных конференциях — это еще и некий сигнал Москве, выражение недовольства ее шагами, далекими от украинской проблематики.

Между тем Мексика и Бразилия от участия в этом мероприятии отказались. Причем бразильцы однозначно отметили, что они и так в курсе «плана Зеленского».

Политика — вещь прагматичная

Конечно, важно то, что будет записано в итоговом коммюнике. Если такой документ смогут принять. И в какой степени в нем будет упомянут так называемый мирный план Зеленского, предусматривающий фактически капитуляцию России. Создается впечатление, что, не дождавшись успеха украинского «контрнаступа», который позволил бы вести переговоры с Москвой с позиции силы, коллективный Запад пытается ослабить положение России в странах пока нейтрального третьего мира. Тут, конечно, можно вспомнить истину, что у каждой страны есть свои национальные интересы, которые они спешат реализовать, не поддаваясь идеалистической картине гармоничного и справедливого мира.

Как говорится, если не хотите разочароваться, не надо очаровываться. Недавний саммит в Питере показал, что работа с развивающимися странами требует стратегической продуманности, осторожности. И главное — четкого выбора стратегических партнеров. Россия явно не червонец, чтобы нравиться всем одновременно.