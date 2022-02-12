Побывавшая в Крыму Алина Паш представит Украину на Евровидении

Певица Алина Паш, которая в 2019 году посетила Крым, представит Украину на Евровидении-2022. Об этом заявляется на официальном сайте конкурса.

Алина Паш с песней «Тени забытых предков» стала победительницей Нацотбора-2022 благодаря сильному выступлению, которое понравилось членам жюри и телезрителям, — сказано в сообщении.

На участие в конкурсе претендовали победитель Евровидения-2016 Джамала, певица Тина Король, а также режиссёр Ярослав Ладыгин.

Алина Паш оказалась в центре скандала после посещения Крыма. Певице и её близким после этого начали угрожать.

Ранее сообщалось, что украинская певица Алина Паш, зачитавшая рэп перед президентом Владимиром Зеленским во время празднования Дня независимости в Киеве, оправдалась за свою поездку в Крым и Москву. Паш отметила, что её визит в Крым в 2015 году был вызван необходимостью посетить свадьбу друзей.