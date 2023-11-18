Побег действующего летчика ВСУ в РФ: какой самолет угнал, где он сейчас Baza: сбежавший в Россию летчик ВСУ мог угнать истребитель Су-27

Фото: МО Украины

Су-27

Действующий летчик ВСУ смог перелететь на российскую территорию, заявил пилот вертолета Ка-52 Алексей Воевода. Какие подробности известны?

«Летчик ВСУ находится в России, проходит консультации с Федеральной службой безопасности», — сказал собеседник ТАСС.

Что известно о побеге летчика ВСУ

Российские военкоры и блогеры, освещающие СВО, сегодня заявили о побеге действующего старшего офицера ВВС ВСУ из Украины в Россию. По данным Baza, он прилетел на угнанном самолете Су-27.

Изначально о побеге пилота ВСУ сообщил Алексей Воевода — автор Telegram-канала «Воевода». По его словам, он вместе с военным блогером Кириллом Федоровым смог организовать побег. Старший офицер ВВС ВСУ, по словам источников, является командиром звена.

«Действующий украинский летчик прямо сейчас находится на пути в Россию и в ближайшем обозримом будущем вы увидите с ним интервью», — сообщил Федоров в своих соцсетях.

По словам экс-министра информации ДНР Даниила Безсонова, летчик тайно сотрудничал с российскими военными с самого начала СВО, оставаясь на Украине. Его имя, возраст и другие данные пока не раскрываются.

Фото: МО Украины

«Украинские летчики. После перехода вашего „побратима“ на сторону добра, СБУ, вас, сейчас выворачивает наизнанку. Решительно переходите на сторону России. Освобождайтесь от пропаганды. Вас ждут, без преувеличения, дома. Как и любого украинского бойца. Напомню, что коллеги перешедшего к нам парня могут тоже сохранить свои жизни. Получить помощь по вывозу с Украины. За угнанный к нам самолет/вертолет — будешь щедро вознагражден. Украинский летчик, пользуйся возможностью, пока она есть», — написал Telegram-канал «Воевода вещает».

Минобороны РФ официально эти данные никак не комментировало.

Чем сейчас занимаются экс-бойцы ВСУ, которые перешли на сторону ВС РФ

Украинские военнослужащие получили возможность вступить в российский добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, организованный на базе ОБТФ «Каскад». По словам командира, экс-министра внутренних дел ДНР Алексея Дикого, в нем числится уже больше 80 бывших солдат ВСУ, которые решили воевать на стороне ВС РФ

«Перед зачислением в штат все бойцы нового батальона прошли проверку на наличие военных и уголовных преступлений. Каждому выданы оружие и снаряжение. Сейчас солдаты оформляют российское гражданство, проходят процедуру подписания контрактов и ведут боевое слаживание и подготовку для действий на фронте», — отметила Readovka.

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