Действующий летчик ВСУ смог перелететь на российскую территорию, заявил пилот вертолета Ка-52 Алексей Воевода. Какие подробности известны?
«Летчик ВСУ находится в России, проходит консультации с Федеральной службой безопасности», — сказал собеседник ТАСС.
Что известно о побеге летчика ВСУ
Российские военкоры и блогеры, освещающие СВО, сегодня заявили о побеге действующего старшего офицера ВВС ВСУ из Украины в Россию. По данным Baza, он прилетел на угнанном самолете Су-27.
Изначально о побеге пилота ВСУ сообщил Алексей Воевода — автор Telegram-канала «Воевода». По его словам, он вместе с военным блогером Кириллом Федоровым смог организовать побег. Старший офицер ВВС ВСУ, по словам источников, является командиром звена.
«Действующий украинский летчик прямо сейчас находится на пути в Россию и в ближайшем обозримом будущем вы увидите с ним интервью», — сообщил Федоров в своих соцсетях.
По словам экс-министра информации ДНР Даниила Безсонова, летчик тайно сотрудничал с российскими военными с самого начала СВО, оставаясь на Украине. Его имя, возраст и другие данные пока не раскрываются.
«Украинские летчики. После перехода вашего „побратима“ на сторону добра, СБУ, вас, сейчас выворачивает наизнанку. Решительно переходите на сторону России. Освобождайтесь от пропаганды. Вас ждут, без преувеличения, дома. Как и любого украинского бойца. Напомню, что коллеги перешедшего к нам парня могут тоже сохранить свои жизни. Получить помощь по вывозу с Украины. За угнанный к нам самолет/вертолет — будешь щедро вознагражден. Украинский летчик, пользуйся возможностью, пока она есть», — написал Telegram-канал «Воевода вещает».
Минобороны РФ официально эти данные никак не комментировало.
Чем сейчас занимаются экс-бойцы ВСУ, которые перешли на сторону ВС РФ
Украинские военнослужащие получили возможность вступить в российский добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, организованный на базе ОБТФ «Каскад». По словам командира, экс-министра внутренних дел ДНР Алексея Дикого, в нем числится уже больше 80 бывших солдат ВСУ, которые решили воевать на стороне ВС РФ
«Перед зачислением в штат все бойцы нового батальона прошли проверку на наличие военных и уголовных преступлений. Каждому выданы оружие и снаряжение. Сейчас солдаты оформляют российское гражданство, проходят процедуру подписания контрактов и ведут боевое слаживание и подготовку для действий на фронте», — отметила Readovka.
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