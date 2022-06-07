«Победа остаётся неизбежной»: французы о превосходстве ВС РФ на Украине Valeurs Actuelles: действия российских военных приближают неизбежную победу на Украине

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе в колонке для издания Valeurs Actuelles заявил, что действия Вооружённых сил России приближают неизбежную победу в спецоперации на Украине. Он добавил, что западные журналисты искажают информацию о реальном положении дел в республике. Он отметил, что российским военным удалось сломать любое сопротивление со стороны Киева.

Победа российской армии была неизбежна и остаётся неизбежной. Россия со своей армией выйдет победителем из конфликта. Несмотря на это, западные СМИ склонны к драматизации событий, — поделился Жантийе.

Он указал на то, что действия Европы относительно санкций навредили только самим европейцам. По мнению Жантийе, стратегическая, экономическая и логистическая зависимость от Америки возросла, а торговые и дипломатические отношения с Россией «навсегда разорваны».

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что просчёты администрации президента Джо Байдена пагубно влияют на обстановку в США. Политик пояснил, что введение режима чрезвычайной ситуации из-за возможных перебоев с подачей электроэнергии может привести к внутриполитической напряжённости. Парламентарий сравнил Байдена с бывшим президентом США Джимми Картером из-за уровня экономического упадка в стране.