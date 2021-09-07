«По восходящей траектории»: в посольстве рассказали о дружбе с Кабо-Верде

В конце августа в СМИ появилась информация о том, что депутат и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в ближайшее время может стать послом в африканской республике Кабо-Верде. NEWS.ru поговорил с Третьим секретарём посольства России в Кабо-Верде Тарасом Костюком и выяснил, как сейчас складывается диалог двух стран.

По его мнению, отношения России и Республики Кабо-Верде (РКВ) развиваются по восходящей траектории. Современные поколения кабовердианцев чтят память о помощи СССР и России, благодаря которой стало возможным появление Кабо-Верде на политической карте мира в качестве независимого государства. Дружеская атмосфера двусторонних связей сохраняется и по сей день.

В настоящее время российско-кабовердианские отношения развиваются по восходящей траектории — совместными усилиями заинтересованно решаются задачи по дальнейшему раскрытию потенциала двустороннего сотрудничества во многих областях, — отметил Костюк.

Он подчеркнул, что РКВ является традиционно дружественной России африканской страной — архипелагом, состоящим из 18 островов. Государство расположено в срединной части Атлантики. Главным приоритетом местных властей считается обеспечение внутренней стабильности и безопасности для динамического развития туристической индустрии, являющейся основным источником доходов в госбюджет. В частности, между Россией и РКВ действует безвизовый режим в соответствии с подписанным в апреле 2019 года межправительственным соглашением.

Ранее СМИ сообщили, что депутат и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в ближайшее время может стать послом в африканской республике Кабо-Верде. В беседе с журналистами она не подтвердила и не опровергла эту информацию. Бывший прокурор при этом подчеркнула, что дипломатическая деятельность ей интересна.

В разговоре с NEWS.ru Поклонская пояснила, что обязательно прокомментирует информацию о своём новом месте работы позже. В посольстве России в республике изданию заявили, что «не могут дать комментарий» на данную тему.