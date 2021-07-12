В Белоруссии предложили обсудить смертную казнь

По вопросу смертной казни в Белоруссии нужно будет провести референдум в дальнейшем. Сейчас обсуждать этот вопрос рано. Об этом заявил председатель Конституционного суда и председатель Конституционной комиссии Пётр Миклашевич, сообщает агентство БелТА.

Миклашевич рассказал, что во время обсуждения у президента предложений по изменению Конституции обговаривался также вопрос применения смертной казни.

Сегодня позиция Конституционной комиссии, что в данный момент нет необходимости выносить этот вопрос на референдум (по новой редакции Конституции, его планируется провести до февраля 2022 года — ред. NEWS.ru). В этих целях необходимо проводить специальный референдум в последующем, — сообщил Миклашевич.

Он добавил, что вопрос о смертной казни уже рассматривали на референдуме в 1996 году. Для повторения нужно провести социологические исследования, разъяснительную работу и проверить общество на готовность к таким ответственным решениям.

Ранее российский правозащитник Александр Брод выступил против смертной казни для педофилов. Он считает, что она не решит проблему и не защитит детей от преступников.