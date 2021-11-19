«По уши в четвёртой волне»: Орбан призвал венгров вакцинироваться

Антипрививочники должны понять: они либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут. Венгрия «по уши в четвёртой волне», в дальнейшем ситуация только осложнится, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. По его мнению, граждане, не сделавшие прививку, представляют опасность не только для самих себя, но и для других. Если бы все вакцинировались, то четвёртой волны COVID-19 в стране не было бы.

В конце концов все должны будут пройти вакцинацию, даже антиваксеры поймут, что либо они вакцинируются, либо умрут. Поэтому я призываю всех воспользоваться этой возможностью, — сказал Орбан.

Глава правительства подчеркнул, что третья вакцинация является оправданной мерой. Он сам уже привился третьей дозой препарата от коронавируса.

Я ещё не заразился этим вирусом, но если и заразился, надеюсь, он меня не собьёт с ног, — отметил Орбан.

20 ноября власти Венгрии введут обязательное ношение средств индивидуальной защиты в помещениях. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Количество случаев заражения в Венгрии, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), приближается к миллиону. От COVID-19 скончались более 32,6 тысячи человек.

Ранее в ВОЗ заявили, что страны сами устанавливают меры реагирования на распространение коронавирусной инфекции. Но при этом необходимо учитывать права человека, вакцинация не должна быть обязательной. Так в организации прокомментировали введение общенационального локдауна и подготовку к обязательной вакцинации в Австрии.