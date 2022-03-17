«По сути она неверна»: Песков о публикации FT о переговорах Москвы и Киева

Публикация издания Financial Times о процессе переговоров между Москвой и Киевом собрана по частям из заявлений, которые уже звучали ранее. Несмотря на то что некоторые отдельные верные тезисы в материале есть, в целом он неверен, приводят «Известия» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В этой публикации много компиляции информации, которая озвучивалась, которая была в публичном поле, о тех темах, которые на повестке дня. Но собрано всё неверно, и по сути она неверна. Элементы правильные есть, но в целом это не соответствует действительности, — сказал Песков.

Он пояснил, что о подписании мирного соглашения между РФ и Украиной пока говорить нельзя, но работа продолжается.

Ранее британская газета Financial Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что делегации России и Украины якобы договорились о соглашении. Оно включает, по версии издания, 15 пунктов, среди которых договорённость о прекращении огня, вывод российских войск на условии нейтрального статуса Киева, а также сокращение украинских ВС.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что материал Financial Times о возможном мирном договоре Москвы и Киева не является правдивым. Он отметил, что опубликованный изданием план похож на черновик российского варианта мирного договора.