По стопам Трампа: США ввязались в новый спор с ВОЗ

В США усомнились в результатах расследования комиссии Всемирной организации здоровья (ВОЗ) о возникновении пандемии. Представитель Госдепартамента сообщил, что администрация Джо Байдена будет полагаться на данные своей разведки, чтобы проверить выводы международной комиссии. Пресс-конференция представителей ВОЗ разочаровала не только США: специалисты не смогли ответить на вопрос, как началась пандемия, но привлекли к себе подозрения в потакании Китаю.

На пресс-конференции 9 февраля комиссия Всемирной организации здравоохранения сообщила, что проверила четыре теории возникновения пандемии: передачу вируса от летучей мыши человеку напрямую или через другое животное, утечку из лаборатории и занесение в Китай из другой страны через замороженное мясо. Специалисты не смогли подтвердить или опровергнуть ни одну из них, однако подчеркнули, что «лабораторная» версия крайне маловероятна. Кроме того, вопреки ожиданиям, они не отмели активно продвигаемую китайскими властями теорию о том, что коронавирус возник не в Китае.

Выводы комиссии немедленно подверг критике американский Госдеп, обвинив КНР в сокрытии информации.

Определённо, китайцы, по крайней мере, до сих пор, не обеспечили нужный уровень прозрачности для того, чтобы международное сообщество смогло предотвратить подобные эпидемии в будущем, — заявил официальный представитель ведомства Нэд Прайс. — Мы будем работать с нашими партнёрами и опираться на информацию, собранную и проанализированную нашим разведсообществом, а не принимать поспешные, научно не обоснованные выводы.

Прайс подчеркнул, что «ни один человек в своём уме» не поверит в том, что коронавирус прибыл в Ухань из-за рубежа, намекнув, что ВОЗ находится под влиянием Пекина. Предыдущий президент США Дональд Трамп тоже обвинял организацию в подозрительных связях с китайскими властями и использовал это как основание для прекращения американского членства в организации. В первый же день в Белом дом Джо Байден отменил это решение, но вопросы США к организации никуда не делись.

Возвращаясь в ВОЗ, Соединённые Штаты смогут продвигать нужные реформы, — добавил Нэд Прайс. — И чтобы было ясно: эти реформы абсолютно необходимы.

В ВОЗ предсказуемо не согласились с обвинениями в свой адрес, ввязавшись в первый серьёзный спор с новой американской администрацией.

Пожалуйста, не слишком полагайтесь на американскую разведку, — написал в Twitter член миссии ООН в Китае Питер Дасзак. — Она была чрезвычайно дезинтегрирована при Трампе и откровенно ошибалась во многих аспектах.

Команда из 14 китайских и международных специалистов приступила к расследованию 28 января, после прохождения двухнедельного карантина в отеле Ухани. В течение 12 дней они посетили рынок морепродуктов, предположительно, ставший рассадником коронавируса, Уханьский институт вирусологии, поговорили с первыми заражёнными COVID-19, врачами, учёными и ознакомились с результатами исследования животных.

Dominic Chiu/Global Look Press

Члены миссии ВОЗ заявили, что не смогли найти следы вируса SARS-CoV-2 в уханьской лаборатории или в пробах, взятых у животных в провинции Хубэй. Поэтому считается маловероятным, что коронавирус впервые передался от летучей мыши человеку в городе Ухань, как предполагалось ранее. Городской рынок морепродуктов послужил рассадником эпидемии, но первое заражение произошло тоже не там. Что же касается местного института вирусологии, то к выводу о том, что вирус не мог сбежать из лаборатории, специалисты пришли после «продолжительной и честной дискуссии» с его работниками.

В лабораториях Ухани не хранится вирус SARS-CoV-2, — заявил на пресс-конференции член комиссии ВОЗ Лян Ваннянь. — Если его там нет, то нет и возможности передачи.

Сомнения в том, что комиссия сможет найти реальную причину пандемии, существовали ещё до её приезда в Ухань. Пекин долгое время блокировал попытки международных специалистов получить доступ в провинцию Хубэй. Под давлением международных организаций он наконец согласился пустить в страну команду ВОЗ, но на условии предварительного одобрения состава участников.

Не исключено, что в Китае тщательно подготовились к визиту международных специалистов, убедившись в том, что они увидят только то, что им будет позволено. Кроме того, почти все выводы китайских учёных о возникновении новой инфекции были засекречены ещё весной. Любая научная работа на эту тему теперь должна получить одобрение китайских властей перед публикацией.