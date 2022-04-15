По обращению Эрдогана в Мариуполе ВС России освободили заложников мечети

Министерство обороны России заявило об освобождении заложников, находящихся в мариупольской турецкой мечети. Данные о местонахождении людей и тех, кто их удерживает, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт РИА Новости.

В ходе наступательных действий по освобождению Мариуполя по обращению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети, — сказано в сообщении.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что в ходе операции мечеть деблокировали, затем были уничтожены 29 боевиков, в том числе иностранные наёмники. По его словам, заложниками оказались граждане одной из стран СНГ, их вывели в безопасное место.

Ранее Минобороны заявило, что на «Азовстали» находятся около 400 наёмников. Большинство из них, по данным ведомства, являются гражданами европейских стран, а также Канады.