По хитрым схемам: Америка закупает зерно из Запорожья в обход санкций ВГА: зерно из Запорожья продается в Америке через третьи страны, несмотря на санкции

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Несмотря на объявленные санкции, Северная Америка закупает зерно на контролируемых ВС РФ территориях Запорожской области через третьи страны. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

К нам обращаются сельхозпроизводители, которым некуда девать зерно от его переизбытка еще с прошлогоднего урожая. Поэтому начали искать рынки сбыта и достаточно быстро, помимо российского рынка сбыта, договорились с представителями Ближнего Востока, Африки, Северной Америки, кстати, которая пугает санкциями, но, тем не менее, наше зерно покупает с радостью — понятно, через посредников и по хитрым схемам, но суть в этом, — сообщил Рогов.

Он уточнил, что на сегодняшний день в Запорожской области в наличии 1,5 миллиона тонн зерна.

Ранее Евросоюз призвал все страны не покупать у России зерно, вывезенное с Украины.

Президент РФ Владимир Путин 3 июня подчеркнул, что Россия никак не препятствует вывозу зерна с Украины, но для этого Киев должен разминировать порты. Кроме того, глава государства добавил, что самый простой путь — вывозить зерновые по суше, через Белоруссию. Однако условие со стороны белорусского лидера Александра Лукашенко таково, что сначала с Минска должны быть сняты западные санкции.