По цене самолёта: Эрдоган выставит Байдену счёт в Глазго

США и Турция работают над организационными деталями встречи президентов Джо Байдена и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая, по американской инициативе, должна состояться на полях двухнедельной климатической конференции в Глазго. Несмотря на огромную помощь, которую Анкара оказала Вашингтону в проигрышной для него ситуации вокруг эвакуации из Афганистана, между странами сохраняются противоречия по традиционно проблемным досье. Поставить точку турецкая сторона рассчитывает в самолётных спорах: ей нужная компенсация за недоставленную партию F-35 и ясность в вопросе обновления её парка F-16.

Администрация президента США подтвердила подготовку встречи между Байденом и Эрдоганом на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго (начинается 31 октября). Как проинформировал помощник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, это соответствует ожиданиям американского лидера. Подобную готовность публично высказывал и Эрдоган.

Наши коллеги с обеих сторон работают над деталями организации этой встречи. Инициатива по поводу неё пришла со стороны США. Пока что в планах — провести её в Глазго. Мы работаем над уточнением конкретного времени и даты этих переговоров, —сообщил на днях министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Истребитель F-35 pixabay.com

Шеф дипведомства уточнил, что одним из наиболее насущных вопросов станет ситуация вокруг истребителей пятого поколения F-35, доступа к которым Анкара лишилась из-за санкционных мер Вашингтона. Турецкой стороне было принципиально важно добиться компенсации тех средств, которые она успела вложить в проект. Кроме того, её волнует модернизация имеющегося парка истребителей четвёртого поколения F-16 и закупка новых, следует из ремарок Чавушоглу.

Авиаудар по связям

Турция сообщила о переговорах по приобретению и обновлению F-16 недавно, сделав акцент на том, что с таким предложением выступила сама администрация Байдена. Соответствующая сделка, которая оценивается в миллиарды долларов, должна освежить возможности республики, владеющей одним из крупнейших в мире авиапарков F-16.

Преградой остаётся решительная позиция двухпартийных групп на Капитолийском холме: законодатели публично призывают Белый дом оказывать воздействие на ближневосточного союзника в отместку за развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Россией: это подпадает под Закон о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA).

По словам экспертов , вопрос с F-16 усложняет схема оплаты. Анкара сообщила, что хочет перенаправить те средства, которые она уже отдала американцам для программы F-35, на покупку новых F-16.

Проблемой выглядит и то, что в радаре новой версии истребителя четвёртого поколения, по словам производителя , используется технология, аналогичная «примочкам» F-35. И хотя F-16 представляет собой старую платформу, которая уже хорошо знакома американским стратегическим соперникам, новый вариант F-16 — с учётом более продвинутых возможностей — могут попросту отказаться предоставить стране, владеющей российскими системами ПВО.

Истребитель F-16 pixabay.com

Именно поэтому турецкие официальные лица говорят, что решение Вашингтона по истребителям четвёртого поколения будет финальной экзаменовкой для двусторонних отношений, после чего республика будет думать над тем, стоит ли менять стратегию взаимодействия с союзником по НАТО.

Пощадить посольства

В том, что страны сохранили способность сглаживать острые углы в двусторонних отношениях, сомнений нет. Это лишний раз продемонстрировала ситуация вокруг угрозы признания персонами нон грата послов США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии. Турецкое руководство разгневало то, что главы иностранных дипмиссий выступили с коллективным письмом за освобождение бизнесмена и мецената Османа Кавалы, который был обвинён в причастности к попытке государственного переворота. Эрдоган открыто говорил о том, что послы вмешиваются во внутренние дела Турции.

Впрочем, после того как президент провёл заседание кабинета министров, а ряд посольств решился на публикацию заявлений о приверженности соблюдению турецкого законодательства и Венской конвенции о дипломатических сношениях, реакция была нейтрализована. Послы остались на месте. По некоторым данным, на решение турецкого лидера оказали воздействие влиятельные функционеры его Партии справедливости и развития (ПСР). Инсайдеры в то же время отмечают скоординированность действий президентской канцелярии и Министерства иностранных дел.

По так и не подтверждённым Анкарой слухам , своей отставкой Эрдогану пригрозил Чавушоглу, который хотел предотвратить крупный дипломатический кризис.

Параметры операции

По словам высокопоставленных источников Al-Jazeera, недавно курдские военизированные формирования, которые Вашингтон долгое время считал своей главной опорой «на земле» в Сирии, получили — по дипломатическим и военным каналам коммуникации — заверения, что американский контингент не покинет их районы. Высказывания анонимных собеседников арабского телеканала появились на днях и, судя по всему, были призваны развеять спекуляции вокруг того, что на сирийской арене американцы могут поступить так же, как и на афганской. По крайней мере источники Al-Jazeera несколько раз указали на то, что это два совершенно разных случая.

А это значит, что спор из-за Сирии между Байденом и Эрдоганом продолжится.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган kremlin.ru

В разговоре с NEWS.ru эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов предположил, что лидеры вряд ли смогут избежать беседы о курдских военизированных формированиях.

Эрдоган будет разговаривать с Байденом по поводу того, чтобы как-то предотвратить их возможные дальнейшие атаки на те территории, которые удерживаются турецкими войсками и их союзниками. Сейчас ведётся речь о подготовке военной операции [с турецкой стороны]. Вероятно, её параметры могут обсуждаться на встрече Байдена и Эрдогана. Либо параметры операции, либо те меры, которые американцы сами будут принимать, чтобы эту операцию не допустить в плане купирования угроз со стороны отрядов народной самообороны. Кирилл Семёнов эксперт Российского совета по международным делам и колумнист Al-Monitor (Вашингтон) эксперт Российского совета по международным делам и колумнист Al-Monitor (Вашингтон)

Собеседник NEWS.ru в то же время согласился с предположениями, что президенты обсудят вопрос дальнейшего развития ВТС. А это в первую очередь касается компенсации за истребители F-35 и покупку F-16 на эти средства.