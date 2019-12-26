Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Триполи.
Уточняется, что признанное правительство Ливии запросило «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку Анкары.
Как ранее писал NEWS.ru, министр внутренних дел в правительстве национального согласия (ПНС) Ливии, признанном международным сообществом, заявил, что власти официально запросят военную поддержку Турции, если в стране произойдёт эскалация войны.
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