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47-летняя жительница Калифорнии стала инвалидом из-за регулярного использования антивозрастного крема.

Женщина семь лет использовала крем от морщин. В какой-то момент у неё начались судороги, затем появились проблемы с речью и со зрением. Специалисты выяснили, что в косметическом изделии содержалась метилртуть....