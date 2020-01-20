https://static.news.ru/photo/579ec47a-3b80-11ea-85d6-fa163e074e61_660.jpg Халифа Хафтар Фото: Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press

Официальный представитель ВС заседающего в столице Ливии кабмина полковник Мухаммед Кануно заявил, что формирования Правительства национального согласия (ПНС) Ливии фиксируют нарушения перемирия в районе Триполи со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Отряды Хафтара выпустили несколько миномётных снарядов по жилым районам в Салах-эд-Дине. Это является новым нарушением режима прекращения огня после берлинской конференции, — цитирует Кануно телеканал Libya Alahrar.

9 января в Берлине прошла конференция по тематике ливийского урегулирования. Участники многосторонней встречи согласовали эмбарго на поставки оружия в Ливию и шаги по установлению перемирия в государстве.

Как ранее сообщал NEWS.ru, международная конференция по Ливии в Берлине даёт шанс на урегулирование ситуации в стране, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.