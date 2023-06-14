«Пневмодрель» и враг Netflix: как пять детей Берлускони поделят наследство Наследство покойного экс-премьера Италии оценили почти в €5 млрд

Фото: Moroni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марина-Эльвира Берлускони с отцом

После смерти бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони на 87-м году жизни акции его многомиллиардной компании Fininvest, которая владеет активами в медиа, спорте, недвижимости, страховании, выросли. Инвесторы надеются, что дети модернизируют холдинг отца и приведут его к новым высотам. На наследство Берлускони претендуют пятеро его детей от двух браков. Кто они, чем знамениты и как будут делить империю Сильвио, разбирался NEWS.ru.

Марина-Эльвира Берлускони — «пневматическая дрель»

По данным британской газеты Daily Mail, бразды правления империей Берлускони перейдут к его старшей дочери Марине-Эльвире. Итальянский политик признавался, что всегда считал первую дочь самым близким ребенком и советовался с ней перед каждым важным решением.

Марина родилась в 1966 году от первой жены Берлускони Карлы Делль’Ольо. С ранних лет девушка принимала участие в семейном бизнесе — Берлускони приводил ее на важные деловые встречи, где, по воспоминаниям очевидцев, она «часами слушала дискуссии и без остановки делала заметки».

Фото: Flavio Lo Scalzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Старшая дочь Берлускони Марина-Эльвира

Полученные навыки и знания Марины сильно пригодились семье Берлускони в 1990-х, когда Сильвио начал строить политическую карьеру и по закону больше не мог заниматься частным предпринимательством. Уже тогда стало ясно, что его преемницей будет Марина. Старшая дочь политика быстро влилась в корпоративный мир — до 2005 года она занимала должность заместителя председателя правления Fininvest, а после возглавила совет директоров компании.

Коллеги описывали Марину как очень жесткого и требовательного начальника, а ее метод ведения бизнеса сравнивали с «пневматической дрелью». «Она слишком любит быть за кулисами и слишком любит бизнес», — описывает старшую дочь Берлускони семейный биограф Алан Фридман.

Марина замужем за артистом балета Маурицио Ванадия, у них двое детей.

Пьер-Сильвио Берлускони — враг Netflix

Второй наиболее вероятный наследник империи Берлускони — старший из его сыновей Пьер-Сильвио, родившийся в 1969 году. Он управляет главной семейной телекомпанией Media For Europe.

По словам самого Пьера, он никогда не планировал посвящать жизнь семейному бизнесу, но после жесткой аварии на мотоцикле в 1992 году решил пересмотреть свои приоритеты, бросил колледж и начал работать в медиакомпании отца. Берлускони-младший признавался: стоило ему познать азы ведения бизнеса, как отец целиком доверил ему управление корпорацией и дал полную свободу действий.

Фото: Matteo Bazzi/Keystone Press Agency/Global Look Press Пьер-Сильвио Берлускони управляет главной семейной телекомпанией Media For Europe

Компания зарабатывает сотни миллионов долларов в основном за счет продажи рекламных слотов на своих каналах. В 2018 году Media For Europe была одним из итальянских медиапартнеров чемпионата мира по футболу в России.

Правда, сейчас выручка компании и ее показатели падают, в основном из-за роста популярности американских онлайн-сервисов и стриминговых платформ. Чтобы спасти наследие отца, Пьер-Сильвио хочет вывести семейную медиакомпанию на общеевропейский уровень. Вместе с корпорациями из других стран ЕС он планирует создать новую стриминговую платформу, чтобы не дать американским платформам вроде Netflix захватить отечественные рынки.

Что известно о детях Сильвио от второго брака

У Берлускони также трое детей от второго брака с актрисой Вероникой Ларио: Барбара (1984 года рождения), Элеонора (1986 года) и Луиджи (1988 года). Они вовлечены в бизнес отца в гораздо меньшей степени и стараются не привлекать внимание СМИ.

О 38-летней Барбаре известно, что до 2017 года она управляла футбольным клубом «Милан» и встречалась с его нападающим — бразильским игроком Алешандре Пато. После продажи клуба Барбара избегает СМИ, занимается благотворительной компаний Milano Young и воспитывает пятерых детей.

Фото: MAURIZIO MAULE/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони с дочерью Барбарой

Еще меньше известно о младшей сестре Барбары Элеоноре. Она старается скрывать принадлежность к семье Берлускони и представляется под фамилией Бартолини. Элеонора — единственная в семье, кто даже не входит в совет директоров компаний отца. При этом она не отказывается от акций, ежегодно получая с них огромные дивиденды. По данным британской газеты The Times, Элеонора живет в Лондоне в доме викторианской эпохи вместе с британской моделью Гаем Бинсом.

Младший сын Берлускони Луиджи считается представителем интересов сестер в делах семьи. Он живет в Милане и занимается инвестициями в стартапы.

Смогут ли дети Берлускони поделить наследство без скандалов

Сейчас у детей Берлускони от первого брака Марины и Пьера-Сильвио по 8% акций Fininvest, а у Барбары, Элеоноры и Луиджи — по 7,1%. Борьба между наследниками может развернуться за 61% акций, которые принадлежали их отцу.

Наследники могли бы разделить их поровну. В таком случае каждый получил бы немногим более 12%. Но известно, что дети от первого и второго браков разбились на две семьи, которые недолюбливают друг друга.

Источники агентства Reuters утверждают, что именно Берлускони-старший был тем «клеем», который не давал братьям и сестрам разорвать связи. Как сложатся отношения между ними после ухода Сильвио, когда на кону огромное состояние, неизвестно.

Фото: LaPresse/Rossella Papetti/Global Look Press Пьер Сильвио со сводной сестрой Барбарой во время госпитализации отца в апреле 2023 года

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru не исключил, что дети политика будут делить наследство через суд. «Как показывает практика и опыт по всему миру, определенные судебные иски в любом случае будут. Обязательно появятся незаконнорожденные дети, учитывая, что весь мир знает любвеобильность Берлускони. Сейчас нарастает волнение в адвокатских кругах Италии», — рассказал юрист.

Что известно о завещании Берлускони

Итальянские аналитики полагают, что младшие дети Берлускони вряд ли станут ссориться со старшими, признавая за Мариной больший опыт в ведении бизнеса. Скорее всего, она сможет обеспечить им как акционерам самые высокие прибыли.

«Все подчиняются Марине, потому что знают, что она максимизирует для них прибыль от компании. Итальянские династии часто начинаются с великого лидера, но, как говорят итальянцы, кровь часто редеет ко второму поколению, которое превращается в купонщиков, ожидающих своих дивидендов», — признает Биограф Берлускони Алан Фридман.

Возможен вариант, при котором Марина откажется от лидерства в бизнесе и решит уйти в политику, как это сделал ее отец в 90-е годы.

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press Завещание Сильвио Берлускони до сих пор не обнародовано

Основанная Берлускони партия Forza Italia («Вперед, Италия») всегда держалась на личности создателя и без похожего харизматичного лидера, вероятно, долго не просуществует. Ходят слухи, что этим лидером станет Марина.

В связи с наследством есть еще одна интрига: пока не объявлено, какое завещание оставил семье сам Берлускони. Согласно итальянскому законодательству, дети умершего имеют право наследовать две трети его состояния, при этом сам распорядитель может завещать оставшуюся треть наследства по своему усмотрению. Кому именно Берлускони завещал эту треть, станет известно только после обнародования последней воли Сильвио.

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