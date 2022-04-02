ПМ Молдавии не увидела эскалации в Приднестровье со стороны ВС России

Информации о возможных угрозах безопасности со стороны российских войск в Приднестровье нет, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. Она добавила, что нет сведений увеличения военного контингента России в регионе. Глава правительства напомнила, что страна выступает за мирное урегулирование всех конфликтов, в том числе — политическое решение приднестровской проблемы за столом переговоров, передаёт «Интерфакс-Азербайджан».

Мы не видели никаких сигналов о том, чтобы был увеличен контингент или планов по эскалации конфликта с вовлечением Молдовы, — поделилась Гаврилица.

Она добавила, что власти внимательно следят за происходящим в Приднестровском регионе.

Министерство иностранных дел России ранее заявило, что российские дипломаты, в отличие от чешских, не предают память тех, кто отдал жизни ради общего будущего. Таким образом ведомство отреагировало на призыв МИД Чехии к дипломатам из России с требованием отказаться от своей службы из-за ситуации на Украине. Представители Праги указали на то, что между дипломатами двух стран много общего.

В ведомстве добавили, что российские дипломаты не предают память тех, кто отдал жизни ради будущего всего мира. Отмечается, что с 6 по 12 мая 1945 года в результате Пражской наступательной операции советские войска разгромили последнюю крупную группировку вермахта. По данным Минобороны РФ, в Чехии захоронено более 50 тыс. советских воинов.