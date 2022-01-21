«Плоховато»: Лавров оценил, как США и страны НАТО выполняют обещания

У США и некоторых стран НАТО плоховато обстоят дела с выполнением обещаний, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве. По его словам, исходя из опыта общения с Западом, можно привести множество примеров невыполнения обещаний по вопросам европейской безопасности. Американская сторона на переговорах вновь приводила аргументы, касающиеся свободы выбора странами военных союзов. Россия представила ряд документов, «в которых эта свобода обусловлена необходимостью избегать каких-либо шагов, которые будут укреплять безопасность одного государства в ущерб другого».

Опыт нашего общения с западными нашими коллегами по проблематике европейской изобилует примерами, когда что-то обещалось, а потом не выполнялось, — сказал Лавров.

По словам министра, с этим плоховато у американских коллег, европейцев и стран — членов НАТО.

Встреча Лаврова и Блинкена в Женеве продлилась полтора часа. Дипломаты сказали несколько вступительных слов, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.

Основной темой консультаций стали росcийские предложения по гарантиям безопасности. Ранее Блинкен заявил, что не везёт на встречу письменный ответ США на росcийские документы. По его словам, сторонам нужно обсудить текущую ситуацию и посмотреть, остаются ли у них возможноcти для диалога.

Ранее Лавров, говоря о возможности присоединения США к «нормандской четвёрке», отметил, что Франция и Германия хотели бы сохранить «нормандский формат» в нынешнем виде. При этом он подчеркнул, что Москва не выступает против подключения Вашингтона к урегулированию ситуации на Украине, если у этого процесса будет положительная «добавочная стоимость».

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.