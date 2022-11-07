Плохо кормят, мучают клопы: солдаты НАТО замерзают в Румынии Le Figaro: французские депутаты пожаловались на условия пребывания солдат НАТО в Румынии

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Французские депутаты из партии «Непокоренная Франция» (LFI) Бастьен Лашо и Орельен Сентуль осудили «условия жизни, недостойные солдат (НАТО — NEWS.ru), дислоцированных в Румынии». Парламентарии заявили, что будут поднимать этот вопрос в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.

Поскольку это сдерживающая и оборонительная миссия, а не боевая, никакие оправдания грубости также не могут быть выдвинуты <...> Кроме того, какой сдерживающий сигнал посылается России, когда наши солдаты холодны и голодны? — говорится в заявлении.

Парламентарии также утверждают, что палатки для проживания военных плохо отапливаются. Кроме того, как выяснили депутаты, в казармах для военных живут постельные клопы. По словам Лашо и Сентуля, в местах дислокации солдат также имеются проблемы с санитарией. Депутаты подчеркнули, что французские военные находятся в Румынии более восьми месяцев.

Франция является базовой страной для миссии НАТО в Румынии, в которой в настоящее время насчитывается 350 французских солдат. Париж намерен в ближайшие недели развернуть в этой стране около 12 бронированных машин пехоты (VBCI) и еще столько же танков Leclerc.

Ранее тело французского солдата нашли в отеле в Бухаресте, куда прибыл личный состав ВС Франции в рамках миссии НАТО. Мертвого 41-летнего служащего с ножницами, воткнутыми в шею, обнаружила горничная.