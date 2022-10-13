«Плохо для ООН»: Полянский оценил голосование по украинской резолюции Первый зампостпреда РФ при ООН назвал голосование по Украине в ГА ООН «плохим итогом»

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что результаты голосования в Генеральной Ассамблее организации по резолюции, осуждающей референдумы в освобожденных регионах, свидетельствуют о регрессе мировой дипломатии. Дипломат добавил, что это была «демократия под дулом пистолета». Он добавил, что данный процесс проходил в сговоре с председателем Генеральной Ассамблеи, пишут «Известия».

Это была явная «демократия под дулом пистолета» с откровенно нечестной игрой в сговоре с председателем Генеральной Ассамблеи. Это очень плохо для ООН, — рассказал Полянский.

По его словам, около 40 стран подверглись давлению коллективного Запада.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя ранее назвал провокационной резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) против признания референдумов, которые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Он добавил, что данный шаг подорвет любые усилия разрешить украинский кризис. Он добавил, что резолюция полностью игнорирует факты явки на референдумах, а также процент голосов и признание процесса иностранными наблюдателями.