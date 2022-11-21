«Плевать на американцев»: эксперт об ударах Турции по Ираку и Сирии Военный эксперт Литовкин: Эрдогану на американцев плевать, он будет проводить независимую политику

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Курдов поддерживают США и ударами по Рабочей партии Курдистана (РПК) и их инфраструктуре в Сирии и Ираке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган демонстрирует, что ему на американцев плевать, заявил военный эксперт Виктор Литовкин в интервью NEWS.ru. По его словам, Эрдоган и дальше будет проводить независимую и суверенную политику.

Нельзя забывать и тот факт, что курдов поддерживают США и ударами по РПК, Эрдоган демонстрирует, что ему на американцев плевать, и он будет и впредь проводить свою независимую, суверенную политику. Как говорится «Пусть американцы знают свое место», это достаточно важный посыл в сложившемся на данный момент геополитическом устройстве, — сказал Литовкин.

Кроме того, эксперт отметил, что после всех терактов, которые произошли в Турции, подобного ответа стоило ожидать. Также, по мнению специалиста, у Эрдогана на носу выборы и подобная риторика и действия призваны сформировать у населения образ борца с давней турецкой проблемой, причем «самыми решительными методами».

20 ноября в Минобороны Турции заявили о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. Вооруженные силы Турции за день поразили 89 целей, включая убежища и склады боеприпасов.

Анкара обвинила Рабочую партию Курдистана в Сирии и Сирийские демократические силы в организации и исполнении теракта, случившегося 13 ноября на туристической улице Истикляль в центре Стамбула. В результате теракта умерло шесть человек, по меньшей мере 80 человек получили ранения.