Пленный украинец рассказал о наркотиках в ВСУ: как они влияют на бойцов Пленный украинский солдат рассказал о снабжении ВСУ наркотиками

Фото: МО Украины

В зоне боевых действий большое количество украинских военнослужащих употребляют наркотики, рассказал пленный солдат ВСУ Дмитрий Гирич. Кто поставляет военнослужащим запрещенные вещества и какое действие они оказывают на бойцов?

Откуда у бойцов ВСУ наркотики на фронте

Видео с показаниями Гирича в субботу, 28 октября, опубликовало Минобороны России. По словам военнопленного, бойцов ВСУ снабжают наркотиками волонтеры.

«Есть у нас хлопец, что через волонтеров предоставляет наркотики. Если кому-то нужны „колеса“, он предоставлял „колеса“, „трава“ — „траву“... Больше половины нашего подразделения сидит на каких-то наркотиках», — заявил Гирич.

Что еще сказал пленный боец ВСУ

Гирич признался, что за неподчинение приказу украинских солдат не просто подвергали пыткам, но и убивали.

«Если ты не подчиняешься приказу, они тебя увозят, забирают телефон, раздевают и издеваются. Многие хлопцы не возвращались оттуда. Были случаи, когда сам командир роты расстреливал подчиненных за невыполнение приказа», — рассказал военнопленный.

По его словам, у ВСУ очень много потерь, а новобранцев используют как «пушечное мясо». В подразделения постоянно прибывает необученное пополнение. При этом опытные украинские военнослужащие не желают ехать на линию фронта и отправляют туда новобранцев. Так, на задание вместо восьми человек отправилось всего трое. Двое сослуживцев Гирича погибли при штурме их позиций российскими военнослужащими, а он принял решение сдаться.

Фото: МО Украины Дмитрий Гирич

Что еще известно о наркотиках в рядах ВСУ

Главный сержант разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона украинской армии Виталий Катранич рассказывал, что бойцы ВСУ в обязательном порядке принимали наркотики перед диверсионными мероприятиями. Он уточнил, что речь идет о метамфетамине.

Катранич замечал, что после приема стимуляторов бойцы ВСУ могли не спать двое или трое суток.

Сержант националистического батальона «Азов» (ныне — бригада; организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Михаил Швец подтверждал, что его сослуживцы принимали запрещенные вещества во время битвы за Мариуполь.

«Да, были ампулы с желтым веществом, шприцем вводили в мышцу, потом человек вставал, шел в бой и совсем не чувствовал боли при огнестрельных ранениях», — рассказывал «азовец».

Швец отмечал, что на коробках с ампулами было написано Made in USA.

Какой эффект оказывают наркотики на бойцов ВСУ

Пресс-секретарь военного командования ДНР полковник Эдуард Басурин приводил свидетельства того, что украинские бойцы принимают сильнодействующие препараты. В январе 2015 года в терминале аэропорта Донецка, где только закончились боевые действия, обнаружили бутылки с жидкостью, подписанные как «живая вода».

Фото: МО Украины

«В тех бутылках было сильнейшее психотропное средство. Оно полностью отключало чувство боли и страха. Человек под воздействием такого средства не падал сразу даже от прямого попадания из АК. Можно пол-обоймы выпустить, а он все идет на тебя. И вот такие же случаи и сейчас отмечали. <...> В полный рост идут в атаку. По нему стреляют — он падает, встает и идет. Опять стреляют — он падает, встает, опять идет. Пока в голову не попадешь или в сердце. Причем в сердце-то тяжело попасть — они все же в бронежилетах. В голову надежнее. Но даже с дыркой в голове, как на автомате, еще могут двигаться несколько секунд», — рассказывал Басурин.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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