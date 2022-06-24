Пленный солдат ВСУ признался в подготовке теракта в Херсоне

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Пленный штаб-сержант ВСУ Александр Тимко рассказал РИА Новости, что получил от командира приказ совершить теракт в херсонской гостинице, где жили переселенцы из других регионов Украины. Украинский военный добавил, что приказ ему передал подполковник Александр Колесов. Он признался, что стал следить за гостиницей и её постояльцами для оценки ситуации.

Мне поступила команда, связанная с тем, что в отеле «Дилижанс» живут русские военные, и мне надо приступить к ликвидации. Надо, так сказать, сделать шум и теракт. Я ходил по улице, наблюдал за движением, за людьми, и вообще что происходит в гостинице, — рассказал командир взвода А1978 55-й отдельной артиллерийской бригады Тимко.

Он отметил, что передал командованию информацию о том, что в гостинице нет никаких военных из России, что там проживают только украинские переселенцы.

Я позвонил подполковнику, доложил, сказал, что за объект и что тут нет тех людей, о которых он говорил. Он сказал, что спецназу виднее, кто где живёт, что нам поступила задача и мы должны её выполнить. Я отказался выполнять, — поделился военный.

По его словам, его обвинили в измене родине, а также начали угрожать расправой по законам военного времени.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что украинские военные из батальона «Кракен» собираются устроить провокацию в детской городской больнице в Харькове, чтобы затем обвинить российские войска в нанесении удара по гражданскому объекту. На место будущей провокации уже приехали представители западной прессы, добавил военный.