Пленный сержант «Азова» обвинил Зеленского во лжи при обороне Мариуполя Пленный сержант «Азова» Швец: слова Зеленского об обороне Мариуполя «до последнего» были ложью

Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Публичные высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что боевики «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Мариуполе решили держаться до последнего, были ложью, пишет РИА Новости со ссылкой на слова находящегося в заключении сержанта полка Михаила Швеца. Согласно заявлению сержанта, которое приводит агентство, бойцы понимали, что власть считает их пушечным мясом, «которое тупо ставили на истребление».

Зеленский рассказывал всему телевидению, что он предлагал нам выйти из Мариуполя, но мы такие мужественные сказали, что будем держаться до последнего. На самом деле нам никто не предлагал, просто давали приказ стоять до конца, — цитирует РИА Новости пленного.

Ранее сообщалось, что на территорию России доставлены более 400 бойцов полка «Азов», которые обвиняются в совершении преступлений против мирного населения и российских военнослужащих на территории РФ и Украины, они размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей. Всего на сегодняшний день завершено расследование 112 уголовных дел такого рода.

20 мая в Минобороны РФ сообщили, что территория завода «Азовсталь» в Мариуполе была полностью зачищена. В ведомстве отметили, что всего в ходе спецоперации сдались в плен 2439 боевиков полка «Азов» и украинских военных, заблокированных на предприятии. Минобороны также подтвердило, что командир «Азова» Денис Прокопенко «был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле».