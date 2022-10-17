Пленный разведчик ВСУ рассказал об иностранных боевиках в Харьковщине Пленный разведчик ВСУ Бережной: в Харьковщине воевали не менее 100 иностранных наемников

Пленный разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной рассказал РИА Новости, что в Харьковской области не менее 100 боевиков так называемого иностранного легиона выполняли боевые задачи в Харьковской области. По словам украинца, в иностранный легион входили в том числе офицеры из США, Великобритании и Польши. Он признался, что лично завел на харьковское направление семь групп иностранных наемников.

Балаклея, Семеновка, Шевченково, Купянск и Берестовое. Нам давалось задание прочистить путь, завести группу, подождать пока она окопается и уйти. Иностранный легион, пехота. Из разных стран, иностранцы. Были группы до 20 человек: Польша, Италия, Америка, Англия и Канада, — рассказал Бережной.

По его словам, если бы иностранцы не воевали за ВСУ, то военные распались бы сразу. Пленный разведчик объяснил, что военных на Украине очень мало, а в рядах ВСУ очень много неопытных бойцов.

Американский наемник Дейн Партридж с позывным Птица, воевавший на стороне Киева, ранее погиб после ранения. Отмечается, что боец прибыл на Украину из штата Айдахо 27 апреля. В ходе боев в Северодонецке получил осколочное ранение в голову. Сообщается, что американец был отключен от системы жизнеобеспечения 3 октября.