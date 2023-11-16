Пленный рассказал о крупных потерях ВСУ на левом берегу Днепра Пленный: минимум 100 солдат ВСУ погибли при высадке на левом берегу Днепра

Фото: МО РФ

Как минимум 100 солдат Вооруженных сил Украины погибли при высадке десанта на левом берегу Днепра, сообщил попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко. По его словам, которые приводит РИА Новости, вся группа была фактически уничтожена.

На тот лес, который мы должны были штурмануть, там около сотни (трупов. — NEWS.ru) лежит. По окопам. И по дороге от минометки разорванные лежат на дороге. Я уверен, что там больше еще людей. Потому что... все перемолотое. КАБами и артиллерией, — поделился Сидоренко.

Пленный отметил, что им была поставлена задача держать левый фланг, однако после выгрузки их сразу обстреляли из артиллерийских и минометных орудий. Оставшиеся в живых солдаты ВСУ спрятались в укрытии, добавил он. При этом утром была изменена боевая задача, а в момент, когда военных увели в гараж для инструктажа, постройку обстреляли. Увидев количество погибших и раненых солдат, Сидоренко и еще четверо его товарищей решили сдаться.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что на левом берегу Днепра в ходе тяжелого столкновения были взяты в плен 11 украинских морпехов. Как рассказал один из бойцов, российские военные работали слаженно под четким руководством командира Золто Арсланова, который получил ранение и все равно продолжал участвовать в бою.

Как пояснил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, операцию по форсированию Днепра ВСУ готовили долго — стянули лучшую технику, лучшие части и наемников. По его словам, подготовка проходила под руководством инструкторов НАТО.