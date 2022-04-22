Пленный офицер Украины рассказал о высокомерии бойцов «Азова»

Военные нацбатальона «Азов» не считались с морскими пехотинцами, ставя себя выше других солдат ВСУ. Об этом заявил сдавший оружие начальник медицинской службы 36-й бригады подразделения украинской морской пехоты майор Владимир Лабузов. Боец отметил, что высокомерие националистов проявлялось в их стремлении продемонстрировать, что они лучше других военных по физическим и антропометрическим показателям, пишет РИА Новости.

Бойцы «Азова» ставили себя выше, чем бойцы не только морской пехоты, но в целом бойцы украинской армии. С чем это связано, я не знаю, но они постоянно превозносили себя, они постоянно показывали, что они лучше, «быстрее, выше, сильнее», скажем так... Возможно, это связано с их ультранационалистической идеологией, — заявил Лабузов.

Он добавил, что командование старалось тщательно заминать и не предавать огласке такие конфликты во избежание внимания «сверху».

Ранее отряд украинских морпехов сдался в плен из-за исчезновения командирского состава в Мариуполе, рассказал пехотинец Лабузов. По его словам, военные спецподразделения Украины обнаружили пропажу начальника штаба, командира бригады и заместителя комбрига, после чего решили сдаться.

21 апреля Шойгу в ходе встречи в Кремле доложил президенту России Владимиру Путину, что городская часть Мариуполя занята российскими войсками, а оставшиеся украинские военные заблокированы в промзоне комбината «Азовсталь». Путин приказал отменить штурм завода и заблокировать там украинских военных.