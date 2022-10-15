Пленный майор ВСУ рассказал о мародерстве украинских войск в Мариуполе Пленный майор ВСУ: морпехи Украины занимались мародерством в Мариуполе в символике ВС РФ

Пленный заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко рассказал, что украинские солдаты занимались мародерством, используя российскую символику, передает РИА Новости. По словам украинского военного, действия были направлены на то, чтобы дестабилизировать обстановку и вызвать панику среди местного населения. Он добавил, что украинские морпехи также собирали разведанные.

Это были группы по 10–12 человек, которые нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили с целью дестабилизации общей обстановки, я так понимаю, введения паники мирного населения, — рассказал Мищенко.

Майор заявил, что бойцы по возвращению приносили еду и сигареты. Он также признался в том, что солдаты ВСУ, проходя мимо зданий в городе, закидывали подвалы гранатами, не разбирая, находятся ли там гражданские или нет.

Военнослужащие Украины несут большие потери, морально и физически истощены, написала ранее газета The Washington Post. Автор материала добавил, что солдаты 93-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) не отдыхали длительное время. В статье сказано, что военные также жалуются на нехватку ресурсов и обеспокоены тем, что Россия пополнила свои ряды несколькими сотнями тысяч солдат. Отмечается, что многие украинские военнослужащие никогда не служили и «не были готовы к такого рода сражениям».