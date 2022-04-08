Пленный лётчик ВСУ объяснил провал эвакуации из Мариуполя офицеров «Азова»

Выживший член экипажа сбитого украинского вертолёта Ми-8 Дмитрий Бурлаков рассказал об операции ВСУ по спасению из Мариуполя командиров украинского неонацистского полка «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). По его словам, причиной провала операции явилась плохая её организация, сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись допроса.

Организация задачи была выполнена не наилучшим образом, — отметил капитан ВСУ.

Бурлаков пояснил, что вертолёт, который использовали при эвакуации, был советского производства, ещё 1989 года выпуска. При этом экипаж оснастили только приборами GPS и очками ночного видения. Капитан рассказал, что его вертолёт сбила ракета при подлёте к месту назначения. Он очнулся уже на земле. Сейчас Бурлакова лечат в госпитале ВС РФ в Мелитополе.

Ранее стало известно, что 5 апреля представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил: российские военные сбили два украинских вертолёта Ми-8 в районе Мариуполя. По его словам, вертолёты намеревались прорваться к городу. Генерал-майор отметил, что Россия предлагала украинским военным в Мариуполе сложить оружие, однако предложение было проигнорировано.