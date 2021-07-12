Пленный боевик рассказал о приказе начать наступление в Донбассе 8 марта

Пленный боевик националистического украинского батальона «Айдар» рассказал, что в декабре их перебросили в Донбасс и дали приказ начать наступление 8 марта с зачистки села Старомарьевка в Волновахском районе Донецкой области. Это следует из видеозаписи его показаний, имеющихся в распоряжении РИА Новости. По его словам, батальон «Айдар» должен был зачистить Старомарьевку, а также аэропорт Донецка и населённый пункт Докучаевск.

Нас привезли 16 декабря 2021 года в посёлок Гранитный. Нам был дан приказ подготовиться к наступлению, так как они собирались наступление производить 8 марта, — рассказал боевик.

9 марта российские военные получили документы Нацгвардии Украины, которые подтверждают, что Киев готовил наступательную операцию против Донбасса в марте 2022 года. Проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление Украины на ЛНР и ДНР, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, что пока остаётся неизвестным, участвовали ли в подготовке украинских военных инструкторы из США и других западных стран и насколько глубоко США и НАТО были вовлечены в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской армией.