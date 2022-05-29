Пленный боевик «Азова» прокомментировал издевательства над военными России

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Пленный боевик украинской националистической группировки «Азов», который сдался на «Азовстали» в Мариуполе, рассказал, что никогда не видел никаких кадров с издевательствами над пленными российскими военными. Он выразил надежду, что украинская сторона обходится с россиянами также лояльно, как это делает Россия с пленными боевиками ВСУ. Он отметил, что всем раненым украинским солдатам предоставляют медицинскую помощь, пишут «Известия».

Ребятам, которым необходима медицинская помощь, оказывается. Перевязки, медикаменты, всё, как положено, — рассказал украинский националист.

Отмечается, что всего с завода «Азовсталь» сдались 2 439 боевиков «Азова».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее объявил о том, что город Северодонецк в Луганской Народной Республике освобождён и находится под полным контролем российских военных. Глава республики отметил, что все позиции украинских националистов были уничтожены. По словам руководителя Чечни, бойцы ВС РФ справились с поставленной задачей всего за три часа вместо запланированных трёх дней. Он охарактеризовал операцию как «блестящий результат» и добавил, что задача была выполнена благодаря тесному взаимодействию сил Минобороны и Народной милиции ЛНР.