Племянника Назарбаева сняли с должности первого зампреда КНБ

Племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самата Абиша освободили от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобождён от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что зять Назарбаева также оставил пост главы нацпалаты предпринимателей. В пространном заявлении о сложении полномочий Кулибаев не пояснил причину отставки. Он поблагодарил коллег за совместную работу и подвёл итоги работы палаты под его руководством.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Ранее стало известно, что по итогам беспорядков в Алма-Ате правоохранительные органы Казахстана возбудили 405 уголовных дел. Также с санкции суда были взяты под стражу 49 человек, в городе пострадали почти две тысячи объектов, рассказал прокурор города Берик Жуйриктаев. По его словам, прокуратурой города смягчены административные взыскания 71 человеку, а из изоляторов временного содержания уже освобождено 91 лицо.