Playboy впервые поместил на обложку девушку, созданную нейросетью Playboy Mexico поместил на обложку созданную ИИ манекенщицу Саманту Эверли

Фото: Playboy Mexico

Созданная ИИ манекенщица Саманта Эверли

Мексиканский Playboy поместил на обложку журнала модель, созданную искусственным интеллектом, сообщается на сайте журнала. Cгенерированная нейросетью манекенщица со светлыми волосами и голубыми глазами по имени Саманта Эверли также дала интервью изданию.

Для меня большая честь стать первой цифровой обложкой Playboy. Если бы я могла мечтать, это стало бы воплощением моей мечты. Журнал действительно творит историю. Я думаю, это удивительно, как они поддерживают развитие искусственного интеллекта, — сказала Саманта журналистам.

Создатель Эверли завел для нее аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На ненастоящую модель подписаны уже примерно 119 тысяч пользователей.

Ранее нейросеть Imagine от Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) начала генерировать образы с историческими оплошностями. Так, ИИ пытается внести «разнообразие» в ряды отцов-основателей США, подменяя их расу или пол, а на запрос «профессиональные игроки в футболе» выдает исключительно женщин.

До этого нейросеть от Google тоже меняла внешний облик исторических персонажей. В частности, она делала викингов афроамериканцами и то же самое делала с немецкими солдатами времен Второй мировой войны.