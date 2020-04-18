Платформа для слежки за больными COVID-19 находит поддержку в Европе

https://static.news.ru/photo/c0049bec-8190-11ea-8f0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Семь европейских стран поддержали технологическую платформу для приложений, отслеживающих людей, которые могут быть заражены COVID-19.

Платформа носит название Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT). Над ней работают 200 учёных и технических специалистов. Она станет основой для приложений, которые смогут обмениваться данными друг с другом. Программное обеспечение необходимо будет устанавливать на смартфон.

Исследователи из института больших данных Оксфордского университета заявили, что в мире удастся победить пандемию, если 60% населения будут использовать подобное приложение.

В настоящее время технические специалисты не могут решить, какие средства использовать для безопасного хранения данных. Часть разработчиков выступают за децентрализованное хранение, другие — за централизованное, сообщает Reuters.

Ранее NEWS.ru разбирался, что не так с российским приложением карантинного контроля.

В настоящее время в мире коронавирусом заразились более 2,2 миллиона человек, свыше 154 тысяч умерли, более 569 тысяч выздоровели и были выписаны из медучреждений.