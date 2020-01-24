С 20 по 24 января в швейцарском Давосе проходил 4-й международный форум Caspian Week. Он объединил представителей Большого Каспийского региона, в который входят 15 различных государств: Россия, Азербайджан, Грузия, Афганистан, Казахстан и другие страны. Участники обсуждали широкий спектр тем — от строительства газопровода ТАПИ и мирного урегулирования в Афганистане до расширения культурных связей и роли женщин в современной политике. Чем запомнился форум Caspian Week — смотрите в материале NEWS.ru.
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