Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль получила широкую известность в России после того, как на её свадьбе побывал президент Владимир Путин. Сама она не просто бывший дипломат, но и журналист и писатель, женщина, хорошо знакомая с русской культурой. В интервью NEWS.ru Кнайсль рассказала о целях визита в Москву и своей новой книге, о том, почему ей хотелось пригласить Путина на свадьбу и на какие темы, помимо политики, она общалась с президентом России. Также бывший министр высказала своё отношение к путешествиям по Транссибу и разговорам в поезде, сравнила Достоевского и Толстого.